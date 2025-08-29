指數高位波動升溫 009809提供控波動解方

全球股市深受貿易戰、地緣政治及科技資源爭奪等不確定性左右，然在基本面並未觀察到明顯轉弱亦或降低資本支出情況下，短線回落將有利投資人適度布局，波動控管布局時機成投資重點。富邦投信表示，富邦淨零ESG 50 ETF（009809）具備ESG風險控管與高分散特性，有助於抵禦震盪，適合作為長線投資組合中的控波動解方。

富邦投信指出，009809所追蹤S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數，不僅重視市值規模，更引入碳排放與永續因子，從上中下游全面檢視企業減碳表現，搭配EPS、股利等基本面條件，最終納入50檔具備獲利能力與減碳潛力的企業，達到分散風險並降低波動度的效果。

觀察臺灣淨零轉型ESG 50指數數據，該指數截至2025年7月30日近五年年化報酬率為20.44%，明顯高於發行量加權股價指數的17.06%及台灣50指數的18.66%，同時近5年年化波動度達到18.06%，低於發行量加權股價指數的19.18%與台灣50的22.03%，凸顯其報酬表現具吸引力。此外，平均股利率達4.68%，亦高於其他主要大盤型指數，兼顧收益來源與長期性報酬表現。

富邦淨零ESG 50擬任經理人紀元豪表示，009809選股是以財務指標選取體質穩健且聚焦永續議題來創造長線價值的國內中大型上市公司。指數精神是以碳排指標表彰積極減碳與具有相關減碳目標認證的企業，未來在國內外碳稅上路後，能夠更從容應對氣候轉型風險。此外，由於氣候風險與減碳目標為目前企業長線考量，因此成分股多為營運穩定度高、關注ESG永續議題並具有長期布局形象的企業。

紀元豪指出，「在高基期環境下，市場常因消息面放大波動，投資人更需要兼顧基本面與永續性的工具。」009809正是結合市值廣度與ESG深度的產品，不僅能在波動市況中發揮防禦效果，也能長期受惠於全球減碳趨勢與台灣關鍵供應鏈優勢。

隨著全球政經局勢不確定性升高，台股資金流向也逐步轉變，從過去偏好高股息題材，轉向更重視資產總報酬與長期配置的市值型ETF。在此潮流下，兼具ESG控風險與分散優勢的009809，將有望成為投資人資產配置的關鍵選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。