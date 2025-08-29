快訊

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

別再拿了！飛機上這「免費物品」超級髒 資深空姐揭恐怖原因

指數高位波動升溫 009809提供控波動解方

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各指數近五年報酬率、波動度、夏普值與平均股利率表現。(資料來源：S&PDowJonesIndices、TIP、Cmoney、Bloomberg，富邦投信整理)
各指數近五年報酬率、波動度、夏普值與平均股利率表現。(資料來源：S&PDowJonesIndices、TIP、Cmoney、Bloomberg，富邦投信整理)

全球股市深受貿易戰、地緣政治及科技資源爭奪等不確定性左右，然在基本面並未觀察到明顯轉弱亦或降低資本支出情況下，短線回落將有利投資人適度布局，波動控管布局時機成投資重點。富邦投信表示，富邦淨零ESG 50 ETF（009809）具備ESG風險控管與高分散特性，有助於抵禦震盪，適合作為長線投資組合中的控波動解方。

富邦投信指出，009809所追蹤S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數，不僅重視市值規模，更引入碳排放與永續因子，從上中下游全面檢視企業減碳表現，搭配EPS、股利等基本面條件，最終納入50檔具備獲利能力與減碳潛力的企業，達到分散風險並降低波動度的效果。

觀察臺灣淨零轉型ESG 50指數數據，該指數截至2025年7月30日近五年年化報酬率為20.44%，明顯高於發行量加權股價指數的17.06%及台灣50指數的18.66%，同時近5年年化波動度達到18.06%，低於發行量加權股價指數的19.18%與台灣50的22.03%，凸顯其報酬表現具吸引力。此外，平均股利率達4.68%，亦高於其他主要大盤型指數，兼顧收益來源與長期性報酬表現。

富邦淨零ESG 50擬任經理人紀元豪表示，009809選股是以財務指標選取體質穩健且聚焦永續議題來創造長線價值的國內中大型上市公司。指數精神是以碳排指標表彰積極減碳與具有相關減碳目標認證的企業，未來在國內外碳稅上路後，能夠更從容應對氣候轉型風險。此外，由於氣候風險與減碳目標為目前企業長線考量，因此成分股多為營運穩定度高、關注ESG永續議題並具有長期布局形象的企業。

紀元豪指出，「在高基期環境下，市場常因消息面放大波動，投資人更需要兼顧基本面與永續性的工具。」009809正是結合市值廣度與ESG深度的產品，不僅能在波動市況中發揮防禦效果，也能長期受惠於全球減碳趨勢與台灣關鍵供應鏈優勢。

隨著全球政經局勢不確定性升高，台股資金流向也逐步轉變，從過去偏好高股息題材，轉向更重視資產總報酬與長期配置的市值型ETF。在此潮流下，兼具ESG控風險與分散優勢的009809，將有望成為投資人資產配置的關鍵選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ESG 減碳 富邦投信

延伸閱讀

射箭／發揮ESG正向能量 新濠建設隊主場日滿弓迎戰

春雨法說會／全球高利率環境退場、基建增加 看好鋼鐵需求有望回升

國發會：公共建設執行金額18年新高 拚落實工程減碳

路跑／2026高雄富邦馬拉松 啦啦隊女神朴旻曙挑戰半馬

相關新聞

00919該害怕被「降息」嗎？不敗教主：調整新規…強化息收、穩定長線

被動型ETF就是追蹤指數，再依照指數來選股，但是隨著ETF規模持續成長，指數也要跟著調整，才能夠發揮出最佳的投資效益。台灣投資人很喜歡高股息，00919也獲得眾多關愛的眼神，從2022年底發行時不到百

AI與新科技題材走強多點開花！00952近月漲幅領先 00935、009804同樣表現不俗

近期台股高檔震盪，不過從ETF績效來看，AI與科技題材依舊展現出明顯韌性。觀察台灣50系列產品，凱基台灣AI50（00952）在近一個月表現特別突出，漲幅約9%，不僅領先元大台灣50（0050）的約4

怕波動？00918穩定配息抗震、搭00922抓住台股龍頭趨勢

剛剛看到AI可以提供投資建議，好奇的測試一下在100萬組合+目前市況下選擇標的物做出平衡組合，給出的答案如下，蠻有模有樣呢 布局理由（精簡） 核心β＋結構α： 00922吃到台股龍頭

大盤回檔…AI ETF逆襲漲幅領先！00952熱度高漲 00962、00881也跟進

輝達財報後股價一度回落逾5%，台股也被帶動回檔近百點，但AI供應鏈並未鬆手。從盤面觀察，本月多檔AI題材ETF逆勢走強，其中凱基台灣AI50（00952）月漲幅約+9.02%，在同題材產品中表現居前；

指數高位波動升溫 009809提供控波動解方

全球股市深受貿易戰、地緣政治及科技資源爭奪等不確定性左右，然在基本面並未觀察到明顯轉弱亦或降低資本支出情況下，短線回落將...

全球軍工題材點火！00965股價再創新高…年漲幅達44.3%

在全球軍備預算擴張、地緣政治緊張升溫，以及 AI 技術加速導入航太防衛系統等多重利多推動下，元大航太防衛科技ETF（00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。