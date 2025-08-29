怕波動？00918穩定配息抗震、搭00922抓住台股龍頭趨勢

剛剛看到AI可以提供投資建議，好奇的測試一下在100萬組合+目前市況下選擇標的物做出平衡組合，給出的答案如下，蠻有模有樣呢

布局理由（精簡）

核心β＋結構α：

00922吃到台股龍頭與半導體權值的長期賺貴公司趨勢 00918提供現金股利＋高填息率設計，降低波動便於逢低加碼

AI資料中心主線：

整機廠（鴻海、緯創、英業達）承接NVIDIA新平台與雲端擴產，擴產佈局與在地化有明確催化。

先進封裝/測試（日月光）為AI晶片瓶頸環節，資本支出與營收年增動能強。

代工次龍頭（聯電）22/28nm車用/工控/網通復甦，具估值彈性。

低相關現金流（崑鼎）：公共事業性質合約＋配息紀律，作為波動緩衝與現金來源。

風險與調整規則（行動清單）

1.評價帶（本益比位階）與事件調整

2317/3231/2356 任一檔自成本上漲 25% 或單月爆量長紅→分批獲利了結 1/3；若回檔 15% 且基本面未壞（接單/擴產未變），回補原額度。

2.先進封裝產能追蹤

3711 若法說/財報指引顯示先進封裝訂單遞延或CapEx縮減 → 權重由 12% 調降至 8%，差額回補 00922。

3.聯電利用率門檻

若22/28nm占比與利用率低於最新法說指引（Q2為22/28nm 40%、產能利用率76%）→ 將 2303 10% 降至 6%，差額移轉至 00918。

4.景氣與指數位階

Taiex 若突破前高後量能不繼且AI鏈出現廣泛背離，短線降低整機廠合計由 28% → 22%，提高高股息ETF部位。

5.現金流再投資

00918、崑鼎領到配息，一律再投入AI供應鏈中估值較低者或回補核心00922。

◎本文內容已獲 股魚 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。