全球軍工題材點火！00965股價再創新高…年漲幅達44.3%

在全球軍備預算擴張、地緣政治緊張升溫，以及 AI 技術加速導入航太防衛系統等多重利多推動下，元大航太防衛科技ETF（00965） 今日再創歷史新高，盤中股價最高來到21.05元，終場收21元。統計從年初以來，00965漲幅擴大至44.3%。

法人認為，隨著軍備升級成為各國政策共識，加上AI技術進一步導入防衛體系，軍工產業供應鏈將持續受惠，已形成主題式ETF長線投資的重要支撐，因此預料在資金聚焦與產業紅利雙驅動下，00965可望延續上攻動能。

針對00965驚人的漲勢，法人分析指出，這和其所布局的多檔代表性成分股展現強勁股價動能有關，例如包括德國的萊茵金屬（RNMBY）受惠於歐洲國防重啟政策與烏克蘭戰備需求推升，今年以來股價大漲達202.7%，表現居全球軍工股之冠；南韓的漢華航空（012450.KS）則因東北亞軍備升溫與自製戰力推進政策加持，自年初以來股價累計上漲176.3%；日本的三菱重工（7011.T）亦隨著日本政府強化自衛隊戰備與防衛自主化政策實施，截至8月底股價上漲70.2%，可說是最有代表性的例子，這三檔股票為驅動00965 ETF表現續創新高的重要動力來源。

今日盤中台灣軍工概念股亦同步受到資金追捧，台船與漢翔分別上揚3.78%與4%，龍德造船與晟田更亮燈漲停，顯示投資人對國防產業長線成長性的積極布局態度，00965亦為軍工概念ETF，受惠程度已反映在股價頻創新高和今年以來驚人的漲勢。

法人指出，自俄烏戰爭爆發以來，全球軍備消耗速度明顯加快，各國陸續啟動補庫計畫並強化本土防衛工業。烏克蘭近期更向歐洲盟國提出高達900億美元的軍備採購需求，歐洲與美國則持續推動「武裝歐洲」、「金穹防衛系統」等重大軍事方案，推估全球年度國防開支將上看3至4兆美元，軍工供應鏈將因此迎來長期結構性成長。

若進一步觀察00965成分股結構，法人分析，可見其橫跨美、歐、亞三大軍工核心市場，具備分散風險與掌握全球趨勢的優勢。法人進而強調，軍工產業具備「政策支撐穩定＋採購方為政府」的雙重保障，與波動性較大的科技股相比，展現出較高的防禦性與成長延續性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。