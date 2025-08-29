00919該害怕被「降息」嗎？不敗教主：調整新規…強化息收、穩定長線

快訊

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
00919三年內規模衝破4千億，最新調整擴大成分股至40檔、單一權重上限15%，前10大持股國泰金、中信金、富邦金、聯電、長榮領軍，強化息收穩定並降低換股衝擊。圖／本報資料照片
被動型ETF就是追蹤指數，再依照指數來選股，但是隨著ETF規模持續成長，指數也要跟著調整，才能夠發揮出最佳的投資效益。台灣投資人很喜歡高股息，00919也獲得眾多關愛的眼神，從2022年底發行時不到百億規模，迅速膨脹到現今超過4千億，00919為何這樣熱門，跟它的指數設計有很大的關係。

1.精準高息、精準卡位、精準領息

一般的高股息ETF如何選股？要嘛是由指數公司預測殖利率，不然就是參考過去的殖利率。00919追蹤的『臺灣精選高息指數』，則是用宣告股利取代，可以精準鎖定高息股，以最快的速度卡位，讓每一分錢都能領到高股息。

2.精準卡位+超前部署

5月20前所有上市櫃公司都已經公告股利，00919選在此時調整成分股，可以精準卡位高配息成分股。12月時再調整一次，超前部署獲利成長，隔年股息股價潛力股。

既然00919的指數這樣優秀，為何還要調整指數編製規則？因為時空背景不同啊！請讓我一一道來：

調整一、成分股檔數由30檔放寬至40檔

說明：00919如今規模已經配4千億，如果還是維持30檔成分股，平均一檔持有價值是133億元，在調整時（買進或是賣出）容易造成股價的劇烈波動。如今增加成為40檔成分股，平均一檔持股縮小為100億元，換股時對股價的衝擊較小。

調整二、單一個股權重上限由10%調升至15%

說明：現今大盤在歷史高點，導致平均殖利率在低點。00919如果想要維持過去的高配息，就必須要「突出好學生」，給予高配息的成分股「更高的權重」，才有利於拉升指數的配息率。

調整三、成份股採取特大型、大型、中型市值三層選樣

說明：成分股須同時滿足，至少有7檔成分股屬於市值前50大，且至少有20檔屬於發行市值前150大限制。目的是在「高股息」的條件下，也納入「高市值」的公司，「又大、配息又高」的選股組合，能夠降低股災時的波動度。

調整四：12月調整時 最多只能替換8檔

說明：有些ETF換股太過頻繁，甚至一次換掉9成的成分股，容易造成交易成本太高。00919將成份股總檔數增加到40家，但是替換檔數上限維持不變，可以降低換股的成本。

接著來看一下00919的前10大持股，也都符合前面說的「又大、配息又高」的選股組合，可見指數調整後是往好的方向發展。

00919前10大持股(2025/8/28)

股票權重股票權重
國泰金14.60%聯詠4.45%
中信金13.29%世界3.70%
富邦金11.20%陽明3.45%
聯電8.52%長榮航3.36%
長榮7.24%漢唐3.03%

前陣子大家擔心高股息ETF是否被「降息」？原因還是擔心如果一直拿「資本利得+平準金」來衝高配息，萬一後力不濟，投資人是否會受傷？其實ETF配息最穩定的還是「股利所得」這一塊，如果成分股可以維持高配息，就不用在其他地方動腦筋。00919指數調整的重點，就是強化成分股的息收，這才是最穩健的做法。

被動型ETF是追蹤指數，但是隨著產業變遷、ETF規模變大...等變數，適時且適當的調整成分股，才能夠跟得上時代進步的潮流。所以，投資人在挑選ETF時，也要觀察ETF的指數是不是持續在進步跟優化，才可以更安心的長時間投資。就算是ETF，也不可以無腦投資喔！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

