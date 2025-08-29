AI與新科技題材走強多點開花！00952近月漲幅領先 00935、009804同樣表現不俗

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股回檔時，00952逆勢小漲約0.47%，同族群ETF多數小幅拉回，凸顯AI主題抗震。中央社
近期台股高檔震盪，不過從ETF績效來看，AI與科技題材依舊展現出明顯韌性。觀察台灣50系列產品，凱基台灣AI50（00952）在近一個月表現特別突出，漲幅約9%，不僅領先元大台灣50（0050）的約4%，也在家族產品中成為亮點。

同樣屬50系列的野村臺灣新科技50（00935）與聯邦台灣精彩50（009804）表現也不俗，月漲幅分別約7%與5%，反映市場資金對科技與新經濟族群的偏好。從週線來看，00952與00935同樣繳出超過5%的漲幅，短期走勢延續性佳；至於0050雖不若前述產品搶眼，但仍維持穩健，發揮大盤核心ETF的角色。

00952的設計特色，在於它專注於AI純度，成分股必須至少有三成營收來自AI相關產業，再透過動能、價值、股息等多因子篩選，挑出50檔個股。指數同時設定單一持股上限，避免過度集中，讓光寶科、台光電、緯穎等中型股能與大型龍頭共同入列，分散風險之餘，也放大捕捉不同環節成長動能的機會。

相比之下，00935則聚焦科技創新，市場定位被稱為「科技版0050」，產業集中度較高，投資組合波動可能相對大一些；009804則鎖定台灣具代表性的前50大企業，強調穩健分散與長期配置價值。這些產品策略不同，但都能在科技主題的行情中展現優勢。

在市場不確定因素持續存在的情況下，AI與新科技相關ETF的表現，凸顯了台灣供應鏈在全球產業鏈中的關鍵角色。對投資人來說，若核心已持有0050等市值型ETF，00952可作為主題補強，協助投組連結AI長期趨勢；而00935與009804則提供不同的產業與市值切角，適合依照投資目標做多元搭配。

法人觀察指出，AI應用需求不斷擴展，相關企業營收能見度高，市場信心自然偏向正面。00952憑藉完整的AI產業鏈佈局與分散式設計，成為近月台灣50系列中的「萬綠叢中一點紅」。不過，投資人仍需留意主題ETF的波動性，適度分批進場，並搭配大盤型ETF，以兼顧成長與穩定，才有機會在多變的環境下建立具韌性的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

