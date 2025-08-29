大盤創高、高股息落後？00878填息率83％…阿愷：不急等「1字頭」加碼

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
雖然市值型ETF受惠台積電大漲衝高，但00878靠穩定現金流優勢，仍吸引存股族鎖定低檔布局。（本報系資料庫）

今年以來，在台積電（2330）股價自千元以下反彈至1200元的帶動下，市值型ETF表現明顯優於高股息ETF。許多投資人因此疑問：是不是該把高股息換成市值型？

市值型與高股息差在哪？

市值型ETF的特徵是集中在大型權值股，台積電的占比甚至接近六成，因此當台積電大漲時，指數拉升效果立竿見影。相較之下，高股息ETF成分多為金融股與傳產股，走勢相對防守，回升速度自然慢一些。

因此，投資人要先釐清自己的投資目的：

追求價差：市值型ETF在多頭行情下爆發力強，但行情反轉時跌幅也更急。

追求配息：高股息ETF雖漲幅有限，但能穩定提供現金流，對需要現金流的人是一種可靠來源。

換言之，投資重點應回到初衷：是為了資本利得，還是為了穩定現金流？

投資人案例：阿愷的選擇

向來以現金流為優先的投資人阿愷，目前手上持有182張群益台灣精選高息（00919）、40張國泰永續高股息（00878），以及158張金融股。原本他打算把00919存到200張，但近期改變計畫，決定把資金轉向00878。

他坦言，主要考量是「填息率」。根據統計，自去年第1季至今年第2季，00878在6次配息中有5次成功填息，成功率83.3%；00919則是6次中僅3次填息，成功率50%。

阿愷表示，目前資金約可再買進20多張00878，但他並不急著進場，希望等價格回到「1字頭」再加碼。

◎引用內容獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

填息 季配息 台積電 資本利得 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

