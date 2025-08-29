快訊

大盤回檔…AI ETF逆襲漲幅領先！00952熱度高漲 00962、00881也跟進

聯合新聞網／ 綜合報導
00952月漲幅+9.02%，同族群居冠，連三月配息合計0.06元，填息率100%。中央社
輝達財報後股價一度回落逾5%，台股也被帶動回檔近百點，但AI供應鏈並未鬆手。從盤面觀察，本月多檔AI題材ETF逆勢走強，其中凱基台灣AI50（00952）月漲幅約+9.02%，在同題材產品中表現居前；野村臺灣新科技50（00935）約+7.28%、台新AI優息動能（00962）約+7.07%、國泰臺灣科技龍頭（00881）約+6.91%，而大盤型的元大台灣50（0050）約+4.13%。在震盪放大的區間裡，專注AI供應鏈的族群相對抗跌，成為資金穩定的避風帶。

00952的核心在「純AI」與「分散」。指數設計先以AI營收占比做門檻（至少30%），再用動能、價值、股息多因子篩選出50檔，並設定單一持股上限4%，避免過度集中於少數權值股。這讓上游晶片、中游PCB與伺服器零組件、到下游組裝與系統廠都能入列，兼顧台光電、緯穎、技嘉、鴻海、緯創、廣達、光寶科、英業達等不同環節的成長機會，產業鏈曝險更平均。

配息節奏方面，00952今年6、7、8月各配0.02元，合計0.06元；在行情回穩時，除息後多次很快回到除權前價，對想兼顧主題成長與現金流的小資、定期定額族是一種友善的參與方式。

若投資組合已以0050等大盤ETF為核心，搭配00952承接AI結構性趨勢，有助在景氣與政策變數來回拉扯時，仍保有主題性的超額報酬來源；而偏好股息者，可用00962等高息取向產品做現金流補強，形成互補。

關稅與短線財報雜音並未改變AI長線需求。00952以高AI純度、等權分散與月配息節奏，提供「不靠單一權值、卻緊貼AI供應鏈」的參與路徑；在波動市，紀律分批進場、與核心資產搭配配置，較能放大趨勢、純化拉回。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

AI與新科技題材走強多點開花！00952近月漲幅領先 00935、009804同樣表現不俗

近期台股高檔震盪，不過從ETF績效來看，AI與科技題材依舊展現出明顯韌性。觀察台灣50系列產品，凱基台灣AI50（00952）在近一個月表現特別突出，漲幅約9%，不僅領先元大台灣50（0050）的約4

大盤創高、高股息落後？00878填息率83％…阿愷：不急等「1字頭」加碼

今年以來，在台積電（2330）股價自千元以下反彈至1200元的帶動下，市值型ETF表現明顯優於高股息ETF。許多投資人因此疑問：是不是該把高股息換成市值型？ 市值型與高股息差在哪？ 市值型

00918被點名反成助力多了2大利多？楚狂人：鴻海大漲撐腰不被迫賣股…績效更亮眼

00918最大持股鴻海從160元漲到200元以上，若不被迫賣股，績效自然跟著提升。

大盤回檔…AI ETF逆襲漲幅領先！00952熱度高漲 00962、00881也跟進

輝達財報後股價一度回落逾5%，台股也被帶動回檔近百點，但AI供應鏈並未鬆手。從盤面觀察，本月多檔AI題材ETF逆勢走強，其中凱基台灣AI50（00952）月漲幅約+9.02%，在同題材產品中表現居前；

台股震盪誰最強？00905報酬率8.9％居冠…大勝大盤5.22％

輝達（NVIDIA）財測優於市場預期、盤後個股卻跌5%，顯示投資人對AI題材趨於謹慎，引發台股昨日（28日）重挫逾280點。在這種震盪格局下，正是投資人檢視手中ETF投資組合汰弱留強的絕佳時機。今年以

高點震盪怎麼投？00980T股債強化版的00757…廖廷娟解析：那檔適合自己

財經主播的理財小筆記 ETF推陳出新，誰是黑馬之姿？ 天天在第一線報導財經新聞，股民的共同心聲來看看說中幾點： 好想跟上美股的AI大趨勢，但不知道怎麼去買這些超強的美國科技股？ 覺得輝

