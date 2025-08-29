00918被點名反成助力多了2大利多？楚狂人：鴻海大漲撐腰不被迫賣股…績效更亮眼
近期大華優利高填息30（00918）被金管會點名，市場上開始傳出「高股息ETF配息將大縮水」的擔憂，導致不少投資人自我恐慌。
但楚狂人認為，對投信與投資人來說，這反而可能是利多。
他從投信角度提出兩個好處：
第一：高股息FOMO降溫
過去高股息ETF熱潮下，投資人害怕錯過（FOMO），投信也擔心若配息縮水，資金就會流失。
結果為了維持高殖利率，只能不斷加碼、甚至虧損賣股去拼配息，形成惡性循環。
如今金管會出手點名，反而讓投信不再需要為了迎合市場而「硬拚股息」，整體環境能更健康。
第二：有利於長期績效
00918的最大持股是鴻海，近期股價從160元一路漲到200元以上，漲幅超乎預期。
若不需要為了配息被迫賣股，00918就能繼續抱住這類標的，讓績效表現更加突出。換句話說，股息縮水，反而可能帶來更強的資本利得。
楚狂人總結，高股息ETF被點名雖讓市場短期緊張，但從長線來看，對投信與投資人都是正面訊號。
◎本內容已獲「玩股網」授權轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言