00918被點名反成助力多了2大利多？楚狂人：鴻海大漲撐腰不被迫賣股…績效更亮眼

近期大華優利高填息30（00918）被金管會點名，市場上開始傳出「高股息ETF配息將大縮水」的擔憂，導致不少投資人自我恐慌。

但楚狂人認為，對投信與投資人來說，這反而可能是利多。

他從投信角度提出兩個好處：

第一：高股息FOMO降溫

過去高股息ETF熱潮下，投資人害怕錯過（FOMO），投信也擔心若配息縮水，資金就會流失。

結果為了維持高殖利率，只能不斷加碼、甚至虧損賣股去拼配息，形成惡性循環。

如今金管會出手點名，反而讓投信不再需要為了迎合市場而「硬拚股息」，整體環境能更健康。

第二：有利於長期績效

00918的最大持股是鴻海，近期股價從160元一路漲到200元以上，漲幅超乎預期。

若不需要為了配息被迫賣股，00918就能繼續抱住這類標的，讓績效表現更加突出。換句話說，股息縮水，反而可能帶來更強的資本利得。

楚狂人總結，高股息ETF被點名雖讓市場短期緊張，但從長線來看，對投信與投資人都是正面訊號。

◎本內容已獲「玩股網」授權轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。