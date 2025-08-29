台股震盪誰最強？00905報酬率8.9％居冠…大勝大盤5.22％

輝達（NVIDIA）財測優於市場預期、盤後個股卻跌5%，顯示投資人對AI題材趨於謹慎，引發台股昨日（28日）重挫逾280點。在這種震盪格局下，正是投資人檢視手中ETF投資組合汰弱留強的絕佳時機。今年以來台股加權指數上漲5.22%，您的ETF跑贏大盤了嗎？究竟誰是績效領先的資優生？誰又暫時落後？本篇為您完整解析。

績效龍虎榜：誰是今年最大贏家？

截至8月28日，在眾多熱門台股ETF中，採用Smart Beta策略的FT臺灣Smart（00905）以8.9%的報酬率拔得頭籌，成為今年以來的最大贏家，其近三個月績效更高達15.9%，表現驚人。

傳統的市值加權型ETF同樣表現穩健，永豐臺灣加權（006204）與富邦摩台（0057）以8.1%的報酬率並列亞軍，富邦台50（006208）則以7.7%緊追在後。這四檔ETF的績效均顯著超越大盤。

一張表掌握 熱門台股ETF績效排行榜

代號 股票名稱 8/28收盤價(元) 今年以來績效(%) 近3個月績效(%) 近1個月績效(%) 00905 FT臺灣Smart 15.1 8.9 15.9 4.7 006204 永豐臺灣加權 124.4 8.1 13.9 2.6 0057 富邦摩台 155.9 8.1 15.3 2.1 006208 富邦台50 122.9 7.7 14.9 1.9 00692 富邦公司治理 48.0 6.6 13.8 2.5 006203 元大MSCI台灣 97.4 5.8 15.0 3.2 00938 凱基優選30 15.0 4.7 6.5 1.1 00922 國泰台灣領袖50 22.7 4.2 14.2 3.0 00850 元大臺灣ESG永續 47.5 4.0 13.4 2.4 00888 永豐台灣ESG 17.1 3.2 12.2 3.3 009802 富邦旗艦50 10.5 0.0 11.1 2.9 009803 保德信市值動能50 11.2 0.0 13.9 2.8 00912 中信臺灣智慧50 19.3 -0.6 9.3 2.0 00923 群益台ESG低碳50 21.6 -1.9 7.8 -2.8 0050 元大台灣50* * * * 1.8 *今年個股拆分 資料來源：CMoney 資料日期：2025.08.28

績效分化關鍵：M型化市場下的「選股力」

為何績效差異如此之大？法人分析，關鍵在於台灣當前「AI單引擎」驅動的經濟結構，導致股市呈現「M型化」發展——指數雖高，但上漲家數集中，僅不到四成個股站穩年線。

這意味著，過去「無腦買大盤」的策略可能不再是最佳解。在個股走勢分歧的市場中，「精準選股」的能力變得至關重要。這也解釋了為何以多因子選股的00905能脫穎而出，其量化機制能更有效地篩選出具備品質、價值等特定優勢的潛力股，應對單一產業過度集中的風險。

投資展望：從AI轉向新避風港

展望後市，法人提醒，短期指數若無新利多帶動，需嚴防回測風險。操作上，除了AI的長期趨勢，資金正尋找新的避風港。9月登場的半導體展與軍工航太展將是短期焦點，尤其在國防預算大增的政策加持下，相關供應鏈值得投資人密切關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。