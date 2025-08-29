台股震盪誰最強？00905報酬率8.9％居冠…大勝大盤5.22％
輝達（NVIDIA）財測優於市場預期、盤後個股卻跌5%，顯示投資人對AI題材趨於謹慎，引發台股昨日（28日）重挫逾280點。在這種震盪格局下，正是投資人檢視手中ETF投資組合汰弱留強的絕佳時機。今年以來台股加權指數上漲5.22%，您的ETF跑贏大盤了嗎？究竟誰是績效領先的資優生？誰又暫時落後？本篇為您完整解析。
績效龍虎榜：誰是今年最大贏家？
截至8月28日，在眾多熱門台股ETF中，採用Smart Beta策略的FT臺灣Smart（00905）以8.9%的報酬率拔得頭籌，成為今年以來的最大贏家，其近三個月績效更高達15.9%，表現驚人。
傳統的市值加權型ETF同樣表現穩健，永豐臺灣加權（006204）與富邦摩台（0057）以8.1%的報酬率並列亞軍，富邦台50（006208）則以7.7%緊追在後。這四檔ETF的績效均顯著超越大盤。
一張表掌握 熱門台股ETF績效排行榜
|代號
|股票名稱
|8/28收盤價(元)
|今年以來績效(%)
|近3個月績效(%)
|近1個月績效(%)
|00905
|FT臺灣Smart
|15.1
|8.9
|15.9
|4.7
|006204
|永豐臺灣加權
|124.4
|8.1
|13.9
|2.6
|0057
|富邦摩台
|155.9
|8.1
|15.3
|2.1
|006208
|富邦台50
|122.9
|7.7
|14.9
|1.9
|00692
|富邦公司治理
|48.0
|6.6
|13.8
|2.5
|006203
|元大MSCI台灣
|97.4
|5.8
|15.0
|3.2
|00938
|凱基優選30
|15.0
|4.7
|6.5
|1.1
|00922
|國泰台灣領袖50
|22.7
|4.2
|14.2
|3.0
|00850
|元大臺灣ESG永續
|47.5
|4.0
|13.4
|2.4
|00888
|永豐台灣ESG
|17.1
|3.2
|12.2
|3.3
|009802
|富邦旗艦50
|10.5
|0.0
|11.1
|2.9
|009803
|保德信市值動能50
|11.2
|0.0
|13.9
|2.8
|00912
|中信臺灣智慧50
|19.3
|-0.6
|9.3
|2.0
|00923
|群益台ESG低碳50
|21.6
|-1.9
|7.8
|-2.8
|0050
|元大台灣50*
|*
|*
|*
|1.8
*今年個股拆分
資料來源：CMoney 資料日期：2025.08.28
績效分化關鍵：M型化市場下的「選股力」
為何績效差異如此之大？法人分析，關鍵在於台灣當前「AI單引擎」驅動的經濟結構，導致股市呈現「M型化」發展——指數雖高，但上漲家數集中，僅不到四成個股站穩年線。
這意味著，過去「無腦買大盤」的策略可能不再是最佳解。在個股走勢分歧的市場中，「精準選股」的能力變得至關重要。這也解釋了為何以多因子選股的00905能脫穎而出，其量化機制能更有效地篩選出具備品質、價值等特定優勢的潛力股，應對單一產業過度集中的風險。
投資展望：從AI轉向新避風港
展望後市，法人提醒，短期指數若無新利多帶動，需嚴防回測風險。操作上，除了AI的長期趨勢，資金正尋找新的避風港。9月登場的半導體展與軍工航太展將是短期焦點，尤其在國防預算大增的政策加持下，相關供應鏈值得投資人密切關注。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
