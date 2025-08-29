快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

台股震盪誰最強？00905報酬率8.9％居冠…大勝大盤5.22％

聯合新聞網／ 綜合報導
市場進入「M型化」發展，傳統大盤ETF不再穩贏，00905靠多因子策略突圍，展現選股優勢。記者胡經周／攝影
市場進入「M型化」發展，傳統大盤ETF不再穩贏，00905靠多因子策略突圍，展現選股優勢。記者胡經周／攝影

輝達（NVIDIA）財測優於市場預期、盤後個股卻跌5%，顯示投資人對AI題材趨於謹慎，引發台股昨日（28日）重挫逾280點。在這種震盪格局下，正是投資人檢視手中ETF投資組合汰弱留強的絕佳時機。今年以來台股加權指數上漲5.22%，您的ETF跑贏大盤了嗎？究竟誰是績效領先的資優生？誰又暫時落後？本篇為您完整解析。

績效龍虎榜：誰是今年最大贏家？

截至8月28日，在眾多熱門台股ETF中，採用Smart Beta策略的FT臺灣Smart（00905）以8.9%的報酬率拔得頭籌，成為今年以來的最大贏家，其近三個月績效更高達15.9%，表現驚人。

傳統的市值加權型ETF同樣表現穩健，永豐臺灣加權（006204）與富邦摩台（0057）以8.1%的報酬率並列亞軍，富邦台50（006208）則以7.7%緊追在後。這四檔ETF的績效均顯著超越大盤。

一張表掌握 熱門台股ETF績效排行榜

代號股票名稱8/28收盤價(元)今年以來績效(%)近3個月績效(%)近1個月績效(%)
00905FT臺灣Smart15.18.915.94.7
006204永豐臺灣加權124.48.113.92.6
0057富邦摩台155.98.115.32.1
006208富邦台50122.97.714.91.9
00692富邦公司治理48.06.613.82.5
006203元大MSCI台灣97.45.815.03.2
00938凱基優選3015.04.76.51.1
00922國泰台灣領袖5022.74.214.23.0
00850元大臺灣ESG永續47.54.013.42.4
00888永豐台灣ESG17.13.212.23.3
009802富邦旗艦5010.50.011.12.9
009803保德信市值動能5011.20.013.92.8
00912中信臺灣智慧5019.3-0.69.32.0
00923群益台ESG低碳5021.6-1.97.8-2.8
0050元大台灣50****1.8

*今年個股拆分

資料來源：CMoney　資料日期：2025.08.28

績效分化關鍵：M型化市場下的「選股力」

為何績效差異如此之大？法人分析，關鍵在於台灣當前「AI單引擎」驅動的經濟結構，導致股市呈現「M型化」發展——指數雖高，但上漲家數集中，僅不到四成個股站穩年線。

這意味著，過去「無腦買大盤」的策略可能不再是最佳解。在個股走勢分歧的市場中，「精準選股」的能力變得至關重要。這也解釋了為何以多因子選股的00905能脫穎而出，其量化機制能更有效地篩選出具備品質、價值等特定優勢的潛力股，應對單一產業過度集中的風險。

投資展望：從AI轉向新避風港

展望後市，法人提醒，短期指數若無新利多帶動，需嚴防回測風險。操作上，除了AI的長期趨勢，資金正尋找新的避風港。9月登場的半導體展與軍工航太展將是短期焦點，尤其在國防預算大增的政策加持下，相關供應鏈值得投資人密切關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0057富邦摩台 006208富邦台50 00905FT臺灣Smart 009802富邦旗艦50 00692富邦公司治理 006204永豐臺灣加權 00912中信臺灣智慧50 00938凱基台灣優選30 009803保德信市值動能50 00922國泰台灣領袖50ETF基金

延伸閱讀

股民重壓聯電慘賠！網冷酸「早該買大哥」：不如改壓0050

00918已填息績效力壓00919！都明白：「金融股比例」是差異關鍵

三星傳結盟英特爾抗衡台積電！網酸「魯蛇聯盟」：難掀波瀾

想衝AI…又貪心想兼顧點防禦？陳明君：00757、00980T各有亮點

相關新聞

00918被點名反成助力多了2大利多？楚狂人：鴻海大漲撐腰不被迫賣股…績效更亮眼

00918最大持股鴻海從160元漲到200元以上，若不被迫賣股，績效自然跟著提升。

台股震盪誰最強？00905報酬率8.9％居冠…大勝大盤5.22％

輝達（NVIDIA）財測優於市場預期、盤後個股卻跌5%，顯示投資人對AI題材趨於謹慎，引發台股昨日（28日）重挫逾280點。在這種震盪格局下，正是投資人檢視手中ETF投資組合汰弱留強的絕佳時機。今年以

00918已填息績效力壓00919！都明白：「金融股比例」是差異關鍵

有粉絲問00918跟00919好像很像，也有不少金融股，00918可不可以存。 以下是我個人看法： 00918上季有「填息」，歷史上填息次數也比00919多，再加上雖然也有金控股但是「嚴守分散投資

高點震盪怎麼投？00980T股債強化版的00757…廖廷娟解析：那檔適合自己

財經主播的理財小筆記 ETF推陳出新，誰是黑馬之姿？ 天天在第一線報導財經新聞，股民的共同心聲來看看說中幾點： 好想跟上美股的AI大趨勢，但不知道怎麼去買這些超強的美國科技股？ 覺得輝

想衝AI…又貪心想兼顧點防禦？陳明君：00757、00980T各有亮點

財女養成記 股債平衡懶人包 最近分享了幾篇投資債券ETF的心得，引起不少人討論。尤其聯準會主席鮑爾，上周在全球央行年會意外「放鴿」，九月降息機率大增，也讓債券ETF受到投資人關注。 周末有

ETF十強 亞洲商品包辦

隨著美國總統川普的關稅政策、聯準會利率決策等不確定性漸漸消散，全球股市、債市也逐步回穩，觀察8月以來ETF表現，平均上漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。