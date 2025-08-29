00918已填息績效力壓00919！都明白：「金融股比例」是差異關鍵

快訊

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
高股息ETF討論再起，00918靠填息紀錄與分散布局被不少人點名勝出；00919則因金控比重過高，被批「不像被動投資」。中央社
有粉絲問00918跟00919好像很像，也有不少金融股，00918可不可以存。

以下是我個人看法：

00918上季有「填息」，歷史上填息次數也比00919多，再加上雖然也有金控股但是「嚴守分散投資的紀律」，每支股都不會重押超過6%，表現比00919好很多。

00918和00919最大的差異？我個人覺得是00919差不多可以改名「主動群益精選高息」了，因為重押三大壽險金控加總直接到40%滿滿，這不能用被動投資解釋，實質上是主動操盤重押，而你既然實質上變成主動型基金那就很吃選股能力...

也許有人會說那0050重押台積電到50%你怎麼不講0050是主動台灣50？人家沒有主動啊，是在複製台積電的市值以被動複製大盤。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 季配息 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

台股震盪誰最強？00905報酬率8.9％居冠…大勝大盤5.22％

輝達（NVIDIA）財測優於市場預期、盤後個股卻跌5%，顯示投資人對AI題材趨於謹慎，引發台股昨日（28日）重挫逾280點。在這種震盪格局下，正是投資人檢視手中ETF投資組合汰弱留強的絕佳時機。今年以

高點震盪怎麼投？00980T股債強化版的00757…廖廷娟解析：那檔適合自己

財經主播的理財小筆記 ETF推陳出新，誰是黑馬之姿？ 天天在第一線報導財經新聞，股民的共同心聲來看看說中幾點： 好想跟上美股的AI大趨勢，但不知道怎麼去買這些超強的美國科技股？ 覺得輝

想衝AI…又貪心想兼顧點防禦？陳明君：00757、00980T各有亮點

財女養成記 股債平衡懶人包 最近分享了幾篇投資債券ETF的心得，引起不少人討論。尤其聯準會主席鮑爾，上周在全球央行年會意外「放鴿」，九月降息機率大增，也讓債券ETF受到投資人關注。 周末有

