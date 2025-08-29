00918已填息績效力壓00919！都明白：「金融股比例」是差異關鍵

有粉絲問00918跟00919好像很像，也有不少金融股，00918可不可以存。

以下是我個人看法：

00918上季有「填息」，歷史上填息次數也比00919多，再加上雖然也有金控股但是「嚴守分散投資的紀律」，每支股都不會重押超過6%，表現比00919好很多。

00918和00919最大的差異？我個人覺得是00919差不多可以改名「主動群益精選高息」了，因為重押三大壽險金控加總直接到40%滿滿，這不能用被動投資解釋，實質上是主動操盤重押，而你既然實質上變成主動型基金那就很吃選股能力...

也許有人會說那0050重押台積電到50%你怎麼不講0050是主動台灣50？人家沒有主動啊，是在複製台積電的市值以被動複製大盤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。