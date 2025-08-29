ETF十強 亞洲商品包辦

隨著美國總統川普的關稅政策、聯準會利率決策等不確定性漸漸消散，全球股市、債市也逐步回穩，觀察8月以來ETF表現，平均上漲3.4%，更有復華中國5G繳出漲幅超過三成的亮眼表現。

根據CMoney統計至8月28日，8月ETF前十強績效依序為復華中國5G（00877）漲33.4%、永豐中國科技50大24.6%、中信上櫃ESG 30漲18.6%、富邦越南15.09%、富邦臺灣中小14.7%、富邦深100漲13.8%、元大滬深300正2漲13.7%、國泰中國A50正2漲13.2%、富邦上証正2漲12.9%、群益深証中小12.8%。

圖／經濟日報提供

進一步檢視前十強投資區域，全數在亞洲，又以中國七檔最多、台股兩檔、越南股市一檔，中國股市受惠關稅談判持續持續報捷與內部政策逐漸發酵的推動下，外資帶領市場資金回流，整體投資信心獲得提振，進而帶動表現。

後市來看，群益深証中小經理人洪祥益表示，中國貨幣保持寬鬆，有利於資金流入股票市場，加上政策支持力道延續，有助經濟修復，建議投資人不妨趁勢透過A股市值型ETF來參與行情。

而中小型股因具備股本小、股價爆發力強的特性，潛在資本利得空間可期，且以中小企業100指數成分股來看，囊括AI、電動車、新能源等重點政策扶植產業，建議投資人可透過中小板相關ETF來布局。

台股ETF部分，鎖定中小型股的ETF反彈幅度最大，富邦臺灣中小經理人蘇筱婷表示，輝達財報公布後，雖可能引發短線獲利了結的震盪，但AI產業的長期成長趨勢與基本面依然穩健。近期指數波動主要反映市場在高檔位置的震盪氛圍，加上權值股漲幅已大，導致部分資金獲利了結並轉向中小型股，推升其股價逆勢上揚。富邦臺灣中小的動能選股因子讓反彈力優於大盤表現，建議投資人可適時逢低配置，參與中小股動能機會。

至於越南市場，富邦越南經理人陳仲愷表示，越南央行近期公布信貸數據增長顯著優於去年同期，上半年已到位外國直接投資和已承諾外國直接投資分別同比增長8.1%和32.6%均穩健成長，而富邦越南所主要配置的大型金融、地產類股目前仍為越股盤面焦點，諸多利好因子挹注下，持續偏多看待後市表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。