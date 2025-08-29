00919配息金額 聚焦

今年來包括元大高股息、國泰永續高股息等數檔人氣高股息ETF陸續調降配息，引發市場熱議，而即將公布配息的群益台灣精選高息（00919），其配息表現也受到矚目。

法人表示，以高股息ETF來說，配息率回歸正常是合理的事，且配息減少不代表虧損，而是將收益留在基金淨值中，避免無法填息、股價失去上漲空間等狀況，投資人選擇高股息ETF時，最重要的仍是關注其選股邏輯，以00919來看，其訴求精準卡位、精準領息的策略不變，過往配息的年化配息率也都至少10%，即使接下來配息稍微調降，在人氣高息ETF中仍是佼佼者，依舊是適合用於長期存股的標的。

知名財經作家、投資理財達人陳重銘表示，高報酬背後伴隨著高風險，對於存股族、不想承受太多風險的保守型投資人，或是年長又擁有高資產的退休族來說，在理財上反而比較需要穩定的配息，因此不論如何，高股息產品都應作為理財核心配置的一環。攤開市面上熱門的高股息ETF，00919表現相對亮眼，觀察過去九次配息紀錄，年化配息率都在10%以上，這次配息即使配8~10%股息，也已優於其他人氣高股息ETF。

對於近期市場關注高股息ETF股息縮水，陳重銘指出，由於ETF會將資本利得也納入配息來源，故ETF有沒有破發，是相當重要的觀察指標，若破發將會沒有資本利得可配，影響配息率。

以00919來看，發行價格15元，當前價格約在21元，表示有賺到價差，距離發行價格相當遠，配息率勢必相對穩定。另一方面，00919近期調整指數編製規則，但高息選股邏輯沒有改變，從同類型ETF的持股來換算年化股利率來看，00919仍保有優勢，關鍵仍在於精準，加上今年5月換股後，金融股持有比重明顯提高，讓抗震能力大增，也更適合用於長期存股。

陳重銘也分享，高股息ETF最有效率的策略非常簡單，就是持續定期定額，投資目標在瞄準累積退休資產，創造穩定現金流，相當適合有長期規劃的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。