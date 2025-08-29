00715L 通過反分割 避免下市

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

期街口布蘭特正2 ETF（00715L）27日召開受益人會議，經持有受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人總數二分之一以上表決贊成，且投下贊成票的比例超過九成，依據會議決議日上午9時公告淨值所對應比例兩倍執行該基金反分割。

街口投信公告，00715L受益人會議開票統計出席率59.10%，贊成占出席受益權單位數94.88%。00715L經反分割後，每單位淨值將上升、持有受益權單位數下降，總市值不變，最主要可避免遭清算下市風險，俟信託契約修訂後，街口投信將公告反分割比率與日程，投資人務必留意官網及證交所公告訊息。

基於ETF設有反分割機制，因此啟動00715L反分割議案投票，通過後可使淨值上升，避免因市場波動頻繁觸及交易管控，並回歸至更有交易效率的價格區間，進而維持交易策略彈性。反分割過程中產生的畸零股（不足一股的部分）則會折算現金返還投資人，確保權益一致、總資產價值不變；相關費用全由街口投信吸收，對基金資產及稅務皆無影響，反分割前後總資產價值一致。

街口投信提醒，00715L屬槓桿型基金，為策略交易型產品，複利效果特性易使其長期報酬率易偏離指數的正向倍數表現，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件的投資人始得交易，操作時須謹慎評估。

00715L在2017年11月成立，初次發行價格為新台幣20元，截至2025年6月30日，受益人數逾18,000人，基金規模約70億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

美股早盤／三大指數平盤波動 輝達盤後財報是牛市成敗關鍵

政院啟動內閣改組 吳思瑤：鼓勵卓榮泰大破大立

恆大450億美元債務 現僅出售2.55億美元資產 清盤恐逾10年

中國恒大港交所下市在即 清算人：排除現階段整體重組可能

相關新聞

ETF十強 亞洲商品包辦

隨著美國總統川普的關稅政策、聯準會利率決策等不確定性漸漸消散，全球股市、債市也逐步回穩，觀察8月以來ETF表現，平均上漲...

00715L 通過反分割 避免下市

期街口布蘭特正2 ETF（00715L）27日召開受益人會議，經持有受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人總...

00919配息金額 聚焦

今年來包括元大高股息、國泰永續高股息等數檔人氣高股息ETF陸續調降配息，引發市場熱議，而即將公布配息的群益台灣精選高息（...

00918績效靠科技、00919重金融防守…市場熱議兩樣情！專家：00919估下周一宣布配息數字

又到了人氣ETF00918、00919要同時宣布配息金額的時刻了！千萬不要以為：「這篇肯定是葉佩文寫的，不然幹嘛宣布配個息也要寫一篇評論文章？」實在是因為00918、00919這兩支高配息ETF最近太

台積電權重拉高至34％UP！老牛：00922讓你小錢也能卡位半導體浪潮

上週台股才大跌728點，結果馬上三根紅K拉上來，不只跌點吃光，還差點創新高。 不少人喊「哇塞～個股漲太妖了，根本不敢買！」這時候，市值型ETF就是解藥啦。 大家都知道，台積電在大盤比重快要

黃仁勳預示「物理AI時代」來臨 國泰投信：把握這檔ETF布局機會

美國聯準會（Fed）主席鮑爾由鷹轉鴿，首度釋放降息訊號。歷史經驗顯示，自1980年起當Fed選擇在美股距離歷史高點不到2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。