00918績效靠科技、00919重金融防守…市場熱議兩樣情！專家：00919估下周一宣布配息數字

又到了人氣ETF00918、00919要同時宣布配息金額的時刻了！千萬不要以為：「這篇肯定是葉佩文寫的，不然幹嘛宣布配個息也要寫一篇評論文章？」實在是因為00918、00919這兩支高配息ETF最近太紅了，不只是資產規模、受益人數、新聞熱度都紅，而且前者是填息得火紅、後者卻是貼息得火紅（00878也類似，存股寶寶該哭哭嗎？）。

來都來了！現在我們就把這兩支ETF搞在一起來比較，因為00918、00919這兩支ETF可都是市面上僅存願意給、很敢給12％左右年化配息率的高配息ETF，揭曉配息金額的日子也只相差一天而已。

依照以往慣例，00918有可能在本周五（8月29日）率先公布，至於00919則大多落在除息月的首個交易日，因此最快可能要等到下周一（9月1日）才會揭曉。

成份股決定一切

不管最近你是加碼00919、還是賣00919轉到00918，老話一句，長期投資ETF仍然是要關心成份股的變動、總績效狀況，不是只看單季或單一年度的配息金額變動而已。

近期00919的績效差、00918的績效卻很好是不爭的事實。根據三竹股市資訊的數據（8/28收盤），近一個月、近三個月00919的報酬率分別只有0.66％、0.75％，位居同類ETF（共62支）排名第57名、第62名；但是同時期的00918卻有3.5％、6.3％的報酬率，位居同類ETF排名第21名、第45名。

金融股比重應該多少？

00919配得多卻沒填息、總績效差，主要原因不必多說大家也知道：00919上次更換成份股時，把100塊錢拿出將近40塊錢，都去買很穩、但不太會漲的金融股，另外還有17塊錢去買了指數處於盤跌中的航運股，結果錯失了這波AI、半導體等科技股的回升行情。

反觀00918的100元，只有21塊錢放在金融股、14.5元投入航運股，其餘大部分的錢放在AI等相關科技股身上，總績效也就比00919好很多。

要績效還是安穩睡覺？

當然！很多網友會說：「講績效，不如去買0050、買0050不如去買台積電、買台積電不如去買漲比較多的美積電（台積電ADR）」、「不是每個人都要績效，有的人在意的是穩定的高現金流」、「00918現在績效勝過00919，也不代表永遠必贏...」

這些話都說得沒錯，所以趣講股才會一再叮嚀大家：先認清楚自己投資的目的是什麼？然後注意投資風險、做好資產配置或更動，其他的就交給老天吧！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。