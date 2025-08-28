台積電權重拉高至34％UP！老牛：00922讓你小錢也能卡位半導體浪潮
上週台股才大跌728點，結果馬上三根紅K拉上來，不只跌點吃光，還差點創新高。
不少人喊「哇塞～個股漲太妖了，根本不敢買！」這時候，市值型ETF就是解藥啦。
大家都知道，台積電在大盤比重快要四成，根本護國神山中的神山。這次金管會放寬規則，國泰台灣領袖50（00922）直接衝第一，台積電權重拉高到34%以上（還在調整中），等於用「兩萬多元」就能分到百萬等級神山的成長紅利。
更猛的是，《Smart ETF APP》給00922直接打了8分評價，兼具報酬與規模。年化配息率還有7.18%，說白了，用「兩萬多元」就能參與百萬級的神山成長，就是小資族參與台積電最親民的門票。
00922這次換上「頂級牧草」，讓你跟著AI＋半導體浪潮走。短線震盪只是小浪花，長期趨勢才是大潮水，抱緊好標的，和牛才養得又肥又香。
◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
