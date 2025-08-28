黃仁勳預示「物理AI時代」來臨 國泰投信：把握這檔ETF布局機會

美國聯準會（Fed）主席鮑爾由鷹轉鴿，首度釋放降息訊號。歷史經驗顯示，自1980年起當Fed選擇在美股距離歷史高點不到2%時降息，後續一年標普500指數正報酬機率高達100%。此外，近期輝達（NVIDIA）推出AI機器人新大腦Jetson AGX Thor，宣告「物理AI世代」來臨，機器人概念股強勢。國泰投信建議，投資人應避免集中單一軟體或硬體股，透過結合AI與機器人的ETF，如國泰AI機器人（00737）（原名：國泰AI+Robo），一次囊括完整產業鏈，分散投資風險，掌握長期科技發展趨勢。

00737基金經理人游凱卉表示，輝達最新推出的高效運算平台Jetson AGX Thor，AI性能較前一代提升7.5倍，能源效率提升3.5倍，僅需130瓦功率即可支援大型語言模型與視覺模型，相當於電競筆電的120瓦、遠低於吹風機動輒1,000瓦的高耗能。該平台能同時處理多個感測器資料並運行多模型，顯著提升即時推論能力，解決機器人實際應用的最大瓶頸。意味著高性能AI半導體已能推動機器人實際落地應用，機器人將翻轉各行各業、乃至於翻轉人類生活的趨勢已成定局，未來將帶動更多應用落地，從智慧製造到醫療服務，市場潛力龐大。

研調機構TrendForce指出，Jetson AGX Thor的突破，使終端機器人具備「看見、思考、行動」的智慧化能力，能即時處理龐大感測資料與大型語言模型，推動人形機器人進入實用階段，預估至2028年，人形機器人晶片市場規模將突破4,800萬美元，較今年成長逾13倍，展現強勁動能。機構法人進一步指出，AI產業並未過熱，甚至2026年都還不是資本支出的高峰，推論模型與企業應用將成為最大驅動力，顯示AI與機器人主題具備長期投資價值。

游凱卉強調，投資AI與機器人最佳策略是涵蓋上游晶片、中游系統、下游應用，形成完整產業鏈配置。國泰AI機器人追蹤「納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數」，由NASDAQ與CTA共同編製，採改良式等權重以完整布局產業鏈，幫助投資人分散市場風險並捕捉成長機會。該指數涵蓋AI核心技術、機器人製造、智慧應用等多元領域，讓投資人透過一檔ETF即可參與全球AI與機器人產業的長期成長。

00737採不配息機制，收益併入基金資產淨值，讓投資人享受複利效果。成分股包括AI巨頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、微軟（Microsoft）、META，以及機器人倉儲自動化公司SYMBOTIC、無人機廠AEROVIRONMENT、半導體設計商AMBARELLA、IC設計公司SYNOPSYS與軟體服務商PALANTIR TECHNOLOGIES，涵蓋半導體、演算法、軟體與機器人生產，甚至智慧醫療應用，一次打包AI與機器人核心企業，掌握「物理AI」時代的成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。