00877過去2個月狂飆近90％！股添樂：今年台股最強的ETF很可能是這檔

＊原文發文時間為8月27日

今年台股最強的ETF很可能是這檔，代號00877，還非常好記。

這是一檔鎖定中國科技股的ETF，過去2個月狂飆近90%，今年含息漲了53%，還是在新台幣大幅升值的情況下。

前10大成分股中，第1大持股漲2倍，漲幅超過1倍的有3檔，漲幅過4成的有7檔。包含鴻海子公司工業富聯、楠梓電子公司滬士電子。

誰能想到一檔2020年掛牌以來大部分時間都破發的ETF，僅用2個月的時間就把過去4年少漲的一次補回來。

好消息是目前股價已經重回發行價之上了，不用擔心配息縮水；

壞消息是這檔ETF不配息，不過2個月漲90%我想應該也沒人介意。

如果你好奇這段期間中國股市為何在一片看衰中成為大黑馬？可以參考上周末我在頻道上架的影音。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。