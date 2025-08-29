想衝AI…又貪心想兼顧點防禦？陳明君：00757、00980T各有亮點

財女養成記 股債平衡懶人包

最近分享了幾篇投資債券ETF的心得，引起不少人討論。尤其聯準會主席鮑爾，上周在全球央行年會意外「放鴿」，九月降息機率大增，也讓債券ETF受到投資人關注。

周末有個網友看了我的分享後私下問我：「常有專家說建議股債平衡，到底要怎樣平衡？」「我沒有辦法跟著市場變化，即時調整股債比重，這該怎麼辦？」的確，好多年前我還是理財小白的時候，訪問過的理財專家都提醒我要「股債平衡」，但是要怎樣不費力做到股債平衡？怎樣的比例最適合一般投資人呢？

綜合許多網站的建議，如果是積極型投資人可採「股債7比3」的比重進行布局，穩健型的投資人股債比可採「5比5」的配置，保守型投資人股債比則調整到「3比7」。投資標的則涵蓋成熟市場股票、新興市場股票、投資等級債、非投資等級債及新興市場債等……看到這邊是不是開始有點頭昏霧煞煞了？倒不如直接問，既然美國九月降息機率越來越高，現在怎麼樣的股債配置最合適？

當然，你也可以選擇市面上股債平衡型的共同基金，不過，今年台股市場推出了第一檔股債平衡型的ETF，成本更低、交易更方便。而且股票每季一、四、七、十月調整，債券則在每月最後一個交易日檢視是否符合篩選規則，並執行成分股替換，可以幫助解決投資人在調整股債比例與時機的痛點。

這一檔平衡型ETF，8月中才掛牌，就是平衡凱基美國TOP ETF（00980T）。以「股債7比3」做資金配置，股票力圖追求成長，債券則以平衡風險為目標。

為什麼選擇美國市場？理由再簡單不過。川普上任後大力鼓吹「讓美國再度偉大」，美國吸引全球資金與人才，長期趨勢向上。尤其以科技股為主的NASDAQ指數，這十年來歷經多空洗禮，漲幅不但一路領先標普，更大幅超越其他成熟市場股市。其中NASDAQ前十大企業去年市值佔比六成，卻貢獻了九成漲幅。在AI革命的引領下，這些市值巨獸只會「強者更強」。

00980T將70%的資金投資美國科技股前十強，例如：輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、臉書等。同時將30%的資金配置在具有高防禦性的美國3~10年政府公債。目前美國公債殖利率來到金融海嘯以來的相對高點，中長期投資價值浮現。搭配美國可望進入新一輪降息循環，高科技股可能會繼續大漲，債券價格也有機會上升。此時布局00980T，很高機率比單純投資股票，將迎來更多的正報酬。

假設遇到市場波動比較大的時候，平衡型ETF更能充分展現優異的防禦力。舉個例子（如下圖），像是在8月20日傳出美國政府以補貼入股台積電的消息，當天台股大跌728點，同樣是投資美國前十大科技股的00757當日下跌1.77%，至於00980T雖然也跌，不過因為有配置債券，跌幅僅有1%，波動相對較小。

說句流行話：「小孩子才做選擇我都想要！」00980T一檔等於投資了升級加權版的00757，還搭配了美國中天期公債，每半年還能收到債券配息，可以說是投資這檔平衡型ETF的小紅包！

◎本文內容已獲 財經主播 陳明君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。