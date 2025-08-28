快訊

00757股價飆111.2元創新高 8萬股民嗨

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股上漲示意圖。圖／AI生成
台股上漲示意圖。圖／AI生成

受惠於聯準會主席鮑爾態度轉鴿，市場對未來降息預期大幅升溫，成功點燃股市多頭熱情。其中，科技與半導體板塊更是表現搶眼，在生成式AI熱潮持續發酵及各大企業積極加碼研發投入的雙重助攻下，科技股漲勢如虹。海外ETF股王統一FANG+ ETF（00757）27日股價強勢突破歷史新高，收在111.2元，仍是唯一一檔股價超過百元以上的海外ETF。

進一步檢視海外原型ETF股價前十大近一年績效，根據CMoney統計至8/27，00757以15.41%大幅領先其他海外ETF，緊隨其後的是元大全球AI（00762）。其餘第三至第十名績效介於-15%至3%之間。股東人數方面，00757股東人數高達83,251人，展現超高人氣。00757的成績證明了科技股的長期成長動能，投資人可善用定期定額策略，參與科技股的成長機會。

近期科技股的利好消息頻傳，Meta與Google正式簽署長達六年、總金額超過100億美元的雲端合作大單，Google成為Meta最新的重量級雲端夥伴。此項合作聚焦AI基礎設施建置，有助Meta分散對AWS和Azure的依賴度，同時強化AI運算資源布局。值得關注的是，儘管兩大科技巨頭在多個領域競爭白熱化，但在AI與雲端服務賽道上卻展現「競爭中合作」的全新格局。

投資專家分析指出，聯準會政策釋出鴿派消息和科技股持續利好消息近雙重推動下，市場熱度持續高漲。再加上科技巨頭們正加速在AI、雲端運算和生態系統的全方位發展，為科技股後市注入源源不絕的成長動能。

海外原型ETF股價前十名近一年績效。資料來源：CMoney 統計至8/27 單位%
海外原型ETF股價前十名近一年績效。資料來源:CMoney 統計至8/27 單位%

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

