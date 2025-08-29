高點震盪怎麼投？00980T股債強化版的00757…廖廷娟解析：那檔適合自己

快訊

聯合新聞網／ 廖廷娟
00757鎖定FANG+科技企業，00980T則涵蓋微軟、輝達、蘋果等龍頭＋公債配置，各有投資亮點。（本報系資料庫）
財經主播的理財小筆記

ETF推陳出新，誰是黑馬之姿？

天天在第一線報導財經新聞，股民的共同心聲來看看說中幾點：

好想跟上美股的AI大趨勢，但不知道怎麼去買這些超強的美國科技股？

覺得輝達漲勢令人流口水，但如果有一天AI泡沫真的戳破了怎麼辦？

近年慘套在債券被說債蛙，但聯準會要降息的我到底有沒有機會解套？

如果你和我一樣：想追求強勢美股成長型的科技龍頭股、又怕波動劇烈，同時希望追求公債穩健收益、喜歡穩定領息的人，凱基美國Top股債平衡ETF（00980T）這檔攻守兼備型ETF一次搞定！

投資組合配比維持在70%的美股前十大巨頭與30%的美國中天期公債。這檔ETF在8月15日剛掛牌上櫃，代號結尾的「T」就是平衡型的專屬標記，也是台灣首檔「平衡型ETF」。

美股強勢的關鍵

美股之所以這麼強勢，與龍頭企業持續吸金、推高本益比有關，而且資金高度集中在這些具主導地位的AI領先企業。

以那斯達克為例，前10大公司佔了60%市佔，貢獻90%漲幅。00980T已揭露前十大持股與權重：

微軟（13.9%）
輝達（13.1%）
蘋果（12.4%）
亞馬遜（8%）
Meta（5.8%）

其他還包括博通、Alphabet、Tesla、Netflix、Costco。

黃仁勳幾乎被財經媒體奉為「神級人物」，輝達股價更自今年四月股災以來翻了一倍，AI題材威力驚人。

投資人最擔心的風險

然而，隨著科技龍頭股持續創高，投資人仍害怕追高後遇到急速修正，甚至經濟衰退。如何讓投資組合多一分保險？在股市高檔區，風險意識不可少。

00980T部分配置於美國3至10年期中天期公債。歷史經驗顯示，衰退期間中天期公債相對抗跌，波動度也低於長天期債券，既能享有避險功能，也能帶來穩定息收，比起超長天期更能靈活應對利率波動。

00980T特色：

每季換股＋每月權重再平衡
每半年配息

能靈活調整，應對市場風險與機會。

與00757的比較

常見問題是：「00980T和統一FANG+（00757）有何不同？」

00757屬於純股票型ETF，集中於科技類股，行情好時漲勢凌厲，但波動風險更高。
00980T則是股債平衡配置，能兼顧成長與防禦。

以8月20日台股重挫728點為例：

00980T下跌1%
00757下跌1.77%

當前美股位於歷史高點，投資前必須評估自身的風險承受度。

如果你是積極進攻型投資人，00757適合你。

如果你想兼顧成長、穩定與息收，那麼00980T會讓你更安心。

投資心法

長期觀察下來，只要做到三點：

1.定期定額
2.分批投入
3.長期累積

便能降低進場壓力，享受時間複利帶來的成果。ETF市場越來越蓬勃，00980T這類股債平衡產品，正好符合現階段追求平穩的投資人需求。

◎本文內容已獲 廖廷娟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債蛙 聯準會 00757統一FANG+ 00980T平衡凱基美國TOP

