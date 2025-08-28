0050、00757、00878、00933B...月存3萬多久能退休？財經雪倫試算：傻傻定存多花20年

ETF 是一種買入一籃子追蹤指數的公司，它與投資單一個股的概念完全不同。對於壓力最大的「三明治族群」來說，ETF 是能夠兼顧生活與理財的選擇。

雖然有人認為買個股賺得比較快，但個股需要眼光精準、投入大量本金，且承擔更高風險。以台積電為例，近五年報酬率高達209%，而0050的報酬率則為105%。假設五年前買進台積電一張，成本約350元，以7月9日收盤價1090元計算，獲利約74萬元。

雖然有賺，但一張台積電並不會讓人財富自由，若想藉由投資賺到大錢，除了選對標的，更需要足夠的本金。

ETF的優勢在於分散風險、操作簡單、報酬穩定。即使ETF下市，投資人仍可拿回淨值，不像個股可能血本無歸。選擇ETF時，應根據個人風險承受度與投資目標，搭配定期定額與逢低加碼策略，長期持有才能見效。

若以每月可投資三萬元為例，達成兩千萬資產目標所需時間如下：

存定存（利率約1.7%）：約40年 投資債券或高股息ETF（殖利率約5～6%）：約25年 投資市值型或科技型ETF（年化報酬率約10%）：約20年

下面介紹債券型ETF、高股息ETF、市值型ETF的差異：

債券型ETF

以10年期債券商品為主，有00933B、00761B、00724B等等標的，債券型ETF的殖利率通常落在5%到6%之間，雖然債息會隨市場變動，但相對於股票型ETF來說，波動較小、穩定性高。

尤其是十年期債券ETF，若未來降息，資本利得空間也會提升。不過，天期越長風險也越高，因此選擇中性天期作為參考是較穩妥的做法。

雖然現階段因為聯準會尚未確定降息時程、再加上台幣升值，導致許多債券投資人備感無奈，但是債息仍是相對股息而言更加穩定。

高股息ETF

以台股前幾大高股息ETF00919、00878、0056、00713、00929為例，年化殖利率則落在5%到13%之間，差距非常大。

配息高不代表產品好，配息低也不代表產品差，關鍵在於是否符合投資人的目的與個性。有些人追求高息，有些人追求穩定，選擇能讓自己安心持有的產品才是最重要的。

市值型、科技型ETF

以00757、0052、00881、006208、0050、00922舉例來說，獲利以資本利得為主，像是00757就是科技型ETF中表現突出的代表。

若以五年績效來看，科技ETF因搭上經濟順風車，報酬率非常亮眼。但若只看一年績效，可能會失真，因為短期波動大。因此，建議以一年、兩年與五年績效綜合評估，避免過度期待或過度悲觀。

至於更積極型的投資人，若能承擔更高風險，也可考慮槓桿型商品，例如正二ETF或期貨型ETF。這類商品波動大，報酬高，但風險也高。

若採用融資或高槓桿操作，需有明確的停損機制與心理準備。投資心態應是「賺了當作多賺，賠了也無傷大雅」，才能不影響生活與情緒。

投資工具沒有絕對好壞，只有適不適合。若希望投資過程中能安心吃飯、睡覺，不必時時掛心股價波動，ETF是非常適合的選擇。若願意承擔更高風險，也可考慮槓桿型商品，但要做好波動較大的心理準備。

投資是一場長跑，不是短衝。與其追求快錢，不如穩穩地賺，反而更快。就像龜兔賽跑的故事，烏龜雖然走得慢，但最終也到達終點，甚至贏過兔子。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。