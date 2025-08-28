輝達財報掀震盪！公股法人8月加碼ETF…00961竄升買超黑馬
輝達（Nvidia）最新財報結果優於預期，帶動標普500指數再創歷史新高，但其盤後股價卻一度下挫，市場多空走勢分歧，加劇台股高檔震盪格局。在此背景下，公股法人8月以來的ETF投資策略，清晰顯現出「主、被動兼備，股債並重」的多元化攻守兼備佈局，以應對當前的複雜市況。
根據CMoney統計至27日的數據，公股券商8月買超ETF排行中，由兩檔主動型ETF拔得頭籌，分別是群益台灣強棒（00982A）的109,460張與統一台股增長（00981A）的104,897張。此現象顯示，在個股表現差異擴大的盤勢中，法人傾向借重經理人的專業選股能力，以發掘具潛力的投資標的並爭取超額報酬。
與此同時，被動式產品與各類資產的配置也未偏廢，在防禦性部位上，債券型與高息型ETF成為法人建立下檔保護的關鍵。榜單中包含多檔債券及高息ETF，建構穩固的資產防線。
傳統高人氣的國泰永續高股息（00878）以66,122張的買超量穩居第三名；第五為近期高息黑馬FT臺灣永續高息（00961）的36,749張。其後依序為第一金優選非投債（00981B）的33,537張，群益ESG投等債20+（00937B）的25,933張，元大美債20年（00679B）的19,414張，元大台灣50（0050）的16,919張，以及群益優選非投等債（00953B）的16,472張。
投信法人分析，輝達財報雖佳，但股價反應平淡甚至一度下挫，顯示市場對AI相關題材的估值已趨於謹慎，資金開始尋求更多元的出口。市場在完全消化重大訊息前，高檔震盪格局將持續。公股法人此波操作，正是透過主動與被動台股ETF掌握成長契機，並搭配債券等資產分散風險，為進可攻、退可守的穩健策略。
8月以來公股買進ETF前10大熱門標的
|代號
|股票名稱
|買進張數(張)
|收盤價
|00982A
|主動群益台灣強棒
|109460
|12.43
|00981A
|主動統一台股增長
|104897
|13.38
|00878
|國泰永續高股息
|66122
|20.46
|00715L
|期街口 S&P 布蘭特油正 2
|42592
|11.24
|00961
|FT 臺灣永續高息
|36749
|9.08
|00981B
|第一金優選非投債
|33537
|9.21
|00937B
|群益 ESG 投等債 20+
|25933
|14.6
|00679B
|元大美債 20 年
|19414
|25.94
|0050
|元大台灣 50
|16919
|53
|00953B
|群益優選非投等債
|16472
|9.55
資料來源：CMoney 資料日期：8/27
