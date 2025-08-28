快訊

輝達財報掀震盪！公股法人8月加碼ETF…00961竄升買超黑馬

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達財報雖優於預期，卻未能帶動股價大漲，台股維持高檔震盪；公股法人8月大舉布局ETF，00961以36,749張買超擠進前五。中央社
輝達（Nvidia）最新財報結果優於預期，帶動標普500指數再創歷史新高，但其盤後股價卻一度下挫，市場多空走勢分歧，加劇台股高檔震盪格局。在此背景下，公股法人8月以來的ETF投資策略，清晰顯現出「主、被動兼備，股債並重」的多元化攻守兼備佈局，以應對當前的複雜市況。

根據CMoney統計至27日的數據，公股券商8月買超ETF排行中，由兩檔主動型ETF拔得頭籌，分別是群益台灣強棒（00982A）的109,460張與統一台股增長（00981A）的104,897張。此現象顯示，在個股表現差異擴大的盤勢中，法人傾向借重經理人的專業選股能力，以發掘具潛力的投資標的並爭取超額報酬。

與此同時，被動式產品與各類資產的配置也未偏廢，在防禦性部位上，債券型與高息型ETF成為法人建立下檔保護的關鍵。榜單中包含多檔債券及高息ETF，建構穩固的資產防線。

傳統高人氣的國泰永續高股息（00878）以66,122張的買超量穩居第三名；第五為近期高息黑馬FT臺灣永續高息（00961）的36,749張。其後依序為第一金優選非投債（00981B）的33,537張，群益ESG投等債20+（00937B）的25,933張，元大美債20年（00679B）的19,414張，元大台灣50（0050）的16,919張，以及群益優選非投等債（00953B）的16,472張。

投信法人分析，輝達財報雖佳，但股價反應平淡甚至一度下挫，顯示市場對AI相關題材的估值已趨於謹慎，資金開始尋求更多元的出口。市場在完全消化重大訊息前，高檔震盪格局將持續。公股法人此波操作，正是透過主動與被動台股ETF掌握成長契機，並搭配債券等資產分散風險，為進可攻、退可守的穩健策略。

8月以來公股買進ETF前10大熱門標的

代號股票名稱買進張數(張)收盤價
00982A主動群益台灣強棒10946012.43
00981A主動統一台股增長10489713.38
00878國泰永續高股息6612220.46
00715L期街口 S&P 布蘭特油正 24259211.24
00961FT 臺灣永續高息367499.08
00981B第一金優選非投債335379.21
00937B群益 ESG 投等債 20+2593314.6
00679B元大美債 20 年1941425.94
0050元大台灣 501691953
00953B群益優選非投等債164729.55

資料來源：CMoney　資料日期：8/27

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

