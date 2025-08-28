可避免遭清算下市風險 期街口布蘭特正2 ETF反分割議案通過

期街口布蘭特正2（00715L）2017年11月成立，初次發行價格為新台幣20元，截至2025年6月30日為止，受益人數逾18,000人，基金規模高達約70億元。8月27日召開受益人會議，經持有受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經有效出席受益人的表決權總數二分之一以上表決贊成，且投下贊成票的比例超過9成，故00715L將依據會議決議日上午9時公告淨值所對應比例兩倍執行本基金反分割，並修正信託契約及公開說明書相關內容。

街口投信公告，期街口布蘭特正2(00715L)受益人會議開票統計結果，出席率59.10%，贊成占出席受益權單位數94.88%。00715L經反分割後，每單位淨值將上升、持有受益權單位數下降，總市值不變，最主要可避免遭清算下市風險，俟信託契約修訂後，街口投信將公告反分割比率與日程，投資人務必留意官網及證交所公告訊息。

基於ETF已設有反分割機制，因此啟動00715L反分割議案投票，通過後可使淨值上升，避免因市場波動而頻繁觸及交易管控，並回歸至更有交易效率的價格區間，進而維持交易策略彈性。反分割過程中產生的畸零股（不足一股的部分）則會折算現金返還投資人，確保權益一致、總資產價值不變；相關費用全由街口投信吸收，對基金資產及稅務皆無影響，反分割前後總資產價值一致。

街口投信提醒，00715L屬槓桿型基金，為策略交易型產品，複利效果特性易使其長期報酬率易偏離指數的正向倍數表現，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件的投資人始得交易，操作時須謹慎評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。