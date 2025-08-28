買房5倍槓桿對決0050誰贏？清流君：兩者最終差距2,800萬元！

在高通膨、薪資停滯的環境下，「一筆資金到底該買房還是投資股市？」成了小資族與上班族最常見的難題。《投資優我罩》YouTube頻道邀請財經來賓清流君，針對「房市 vs ETF」進行深度比較，並以元大台灣50（0050）作為核心案例，提出數據回測與投資建議。

買房投資回測 20年輸0050一倍

清流君直言，除非有剛性需求（工作、成家、教育），否則「不要把資金All in房市」。他回測2004年至2025年數據，以2000萬元投入比較：

買房：二十年後房價淨值約8,000萬元。 投資0050：同樣資金長期持有，最終可累積至1.6億元。

換言之，買股比買房多賺8,000萬元，報酬差距驚人。

即便考慮房市常見的「五倍槓桿」（貸款八成），結果仍輸給「一倍持有0050」，最終差距高達2,800萬元。

針對不少投資人手中持有的高股息ETF（如0056、00878、00919），清流君提醒：「不要等它回來再換，這是沉沒成本。」

他指出，0050自2004年以來不斷創新高，還原股價密集刷新紀錄；相較之下，0056自2023年中以後便停滯不前，即便加回股息，仍無法創高。長期下來，投資人不僅錯過0050的漲幅，更承擔了「少賺＝多賠」的機會成本。

創新高仍能買？數據揭露勝率超過7成

不少人擔心「0050創高再買，會不會是高點？」清流君直接拿出回測數據佐證：

短期（一年）勝率：73%，平均報酬8.7%。 中長期（十年）勝率：100%，總報酬率達141%，資產翻倍。

他強調：「創新高不是peak，而是低點的開始。十年後回頭看，今天的高點往往只是更高行情的起點。」

提領現金流 0050效率更高

對於擔心「0050沒配息」的族群，清流君指出，只要自行設計提領策略，0050長期表現依舊優於高股息ETF。他以回測模擬：

初始資金1000萬元，每年提領5%並隨3%通膨調整，20多年後資產仍成長到4,300萬元。 相較之下，高股息ETF（如0056、金融股指數）卻逐年萎縮，甚至出現「越領越少」的情況。

清流君更進一步介紹「GK動態提領策略」，透過通膨規則、保本規則、翻弄規則調整提領率，最高甚至可維持10%的高提領，仍保有本金安全。

全球分散配置：VTI、VXUS、VGK

在ETF選擇上，他建議除了台股0050，也要進行全球分散：

美股大盤：VTI，涵蓋全美近4000家公司，費用率僅0.03%。 非美市場：VXUS，包含歐洲、亞太、新興市場共8500多家公司。 歐洲大盤：VGK，作為分散美股估值風險的替代方案。

如果想更簡化，直接買「全球一檔打包」的VT，也是不錯的長期標的。

清流君認為，如果有自住剛性需求，買房無可厚非；但若是純投資，長期持有0050等市值型ETF，報酬率與效率遠勝房市與高股息ETF。他強調：「創新高就是低點，長期投資才不會後悔。」

