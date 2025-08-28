三大主題型ETF 紅光滿面

近三個月以來，太空衛星、比特幣及半導體等主題型ETF表現亮眼，不遜於AI科技股的走勢。統計近三個月來漲幅近三成或逾三成的主題型ETF包括：第一金太空衛星、國泰數位支付服務、國泰智能電動車、國泰費城半導體、兆豐洲際半導體、富邦ESG綠色電力、中信電池及儲能及富邦未來車。

第一金太空衛星ETF（00910）昨（27）日盤中最高價達37.31元，漲幅約4.8%，股價掛牌以來持續創高，統計年初以來漲幅近30%。帶領第一金太空衛星ETF股價大漲關鍵是其中一檔成份股EchoStar在26日大漲逾70%，該公司在美國總統川普牽線下，電信巨頭AT&T將以230億美元買下該公司頻譜，同時幫助EchoStar保住頻譜執照，該公司主要從事衛星通訊、無線電信和網路服務等業務。

經理人曾萬勝分析，該ETF第一大持股火箭實驗室（Rocket Lab）近日在紐西蘭發射場完成五個衛星發射計畫，該公司正透過併購與合約擴展在國防領域的影響力，近期收購任務使其成為美國國安任務的重要承包商，預計美國政府在Golden Dome防禦計畫中尋求降低對SpaceX的依賴。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。