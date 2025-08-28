五檔高息型ETF 今年來漲逾一成

投資人喜愛的海內外高股息ETF表現分歧，今年來呈現上漲標的占71.4%，平均漲幅為3.4%，不過，中信中國高股息、富邦臺灣優質高息、群益科技高息成長等五檔漲幅超過一成，成為亮點。

根據CMoney統計至27日，高息ETF前十強依序為中信中國高股息績效17.8%、富邦臺灣優質高息漲14.9%、群益科技高息成長13.1%、中信全球高股息10.4%、中信成長高股息10.2%、中信日經高股息9.5%、中信亞太高股息9.2%、國泰股利精選30漲8.1%、台新AI優息動能6%、大華優利高填息30漲4.6%。

雖然台股一度改寫新高，近期也在24,000點之上震盪，但除富邦臺灣優質高息創高外，其餘的台股高股息ETF普遍未能跟上；對比加權報酬指數的9.1%，超越大盤的包括富邦臺灣優質高息、群益科技高息成長、中信成長高股息。

此外，低基期的陸港股近期反彈動能強勁，推升中信中國高股息今年漲幅居冠。

群益科技高息成長經理人洪祥益表示，觀察當前台股盤勢與產業趨勢，建議投資者採取謹慎但積極的操作策略，以抓住短線修正後的反彈契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力，建議回檔時可分批進場，把握中長期投資機會。

中國信託投信表示，日前金管會發布最新ETF配息指引，要求ETF的實際配息率，原則上不得超過「參考配息率」，亦即追蹤指數的股息收益率，且必須以每單位實際配息金額計算。投資人可趁此機會，重新檢視各檔ETF的選股邏輯與策略差異。例如，是偏向價值型的傳統高股息還是結合成長性與收益的策略？是否納入景氣循環考量或配息機制調整彈性？這些都比單一配息率更重要，也可讓投資人從長線的資本配置與收益品質來評估ETF的投資價值。

不過，手中已有高股息ETF部位的投資人，不必因為配息變少就急於出脫，配息金額調整有助於基金的資產運用穩健化。長期而言，高股息策略若能緊扣基本面與選股紀律，仍有防禦性與穩定現金流的優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。