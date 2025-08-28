兩檔ETF商品 下月赴日掛牌

國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50兩檔跨境連結ETF皆獲日本東京證交所核准，未來日本投資機構及散戶市場都可透過「00881跨境連結ETF」、「NF●台灣科技50 ETF」來投資台股市場，預計在9月12日、18日於日本東京正式掛牌。

國泰投信表示，此次與大和資產管理公司合作，最大因素是台股過去幾年的漲幅在全球主要金融市場中數一數二，最為人所知的即是護國神山台積電、鴻海、聯發科等大型AI科技巨頭，台灣科技國家隊的實力堅強，已是全球金融市場投資的重要標的，加上台灣ETF蓬勃發展，僅2024年就有33檔新掛牌，整體ETF規模相較2023年更是成長超過六成。

國泰投信投資長鄭立誠表示，國泰投信ETF研究團隊觀察到日本經過失落的30年，現在日本境內的年輕族群，已開始逐漸意識到投資理財的必要性，其ETF市場潛力極大，而大和資產管理和國泰同樣成立超過一甲子，管理規模逾30兆日圓，為日本投信業的領導品牌。

此次瞄準台灣科技業的長線商機，以國泰台灣科技龍頭ETF作為台日首發的跨境ETF，追蹤指數為臺灣指數公司所編製的「臺灣科技龍頭通訊指數」,鎖定科技及龍頭股，投資組合聚焦大型科技股，指數篩選先進通訊科技產業鏈中，具足夠流動性及符合獲利條件的前30大股票。

野村臺灣新科技50追蹤指數則為「臺灣創新科技50指數」，也是由臺灣指數公司所編製，此50檔成分股有機會選到市值50億以上的中型股，另外還有一個研發費用的篩選，選股重視企業的創新能力。

展望台股後市，國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇表示，台股自4月關稅風暴以來，呈現震盪向上格局，待第3季關稅明朗後，第4季可望回歸基本面表現。

