聽新聞
0:00 / 0:00

美國新國力概念ETF受矚目 這些產業投資人追捧

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
美國新國力概念聚光。（路透）
美國新國力概念聚光。（路透）

輝達（NVIDIA）在公布財報前夕先秀出機器人新大腦晶片，引發業界關注；中國國務院也在26日推出「人工智能+」新國策，宣示2027年新一代智能終端、智能體等應用普及率超過70%，新一輪美中AI爭霸戰提前開打，帶動投信發行的美國新國力概念ETF表現。

投信法人預估，美國亟欲爭奪全球AI霸權，川普新政策加持下，美國AI國家隊成員除實體機器人外，AI基建包括電力基建、低碳能源，以及維護國家安全的防衛科技、太空衛星等五大產業，都將是未來美國打造「新國力」的重點產業。

根據統計，2025下半年以來，美國「大而美法案」拍板後，受惠法案利多的產業主題型ETF開始吸引市場關注，包括新光美國電力（009805）、元大航太防衛科技、第一金太空衛星、國泰AI機器人等，下半年績效表現不俗，同步帶動ETF受益人數大增。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，中國國務院最新印發的《人工智能+行動意見》，該文件強調提升中國算力、萬物智聯，明確訂定未來中國智能終端裝置、智能體等普及率目標，看出中國是計劃經濟體，新國策推出後，勢必傾國家力量加大力度落實。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

不放棄格陵蘭？傳親川普人士當地從事「秘密行動」 丹麥急召見美外交官

不是美國！ 經濟部投審會通過台積電100億美元海外增資案

美商務部長曝台積電投資內幕 一上任就親電魏哲家「你得為我們做更好」

要稀土、促增購大豆…川普威脅課200%關稅 北京都不評論

相關新聞

台股ETF 半導體族群領漲 AI科技仍是投資主軸

台股第3季來表現亮眼，也帶動台股ETF績效紅火，分析這波強彈主要由科技股領漲，其中半導體相關族群功不可沒，也讓持有半導體...

ETF配息機制 全都露

近年來，台灣ETF市場蓬勃發展，特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而，隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為...

三大主題型ETF 紅光滿面

近三個月以來，太空衛星、比特幣及半導體等主題型ETF表現亮眼，不遜於AI科技股的走勢。統計近三個月來漲幅近三成或逾三成的...

美國新國力概念ETF受矚目 這些產業投資人追捧

輝達（NVIDIA）在公布財報前夕先秀出機器人新大腦晶片，引發業界關注；中國國務院也在26日推出「人工智能+」新國策，宣...

兩檔ETF商品 下月赴日掛牌

國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50兩檔跨境連結ETF皆獲日本東京證交所核准，未來日本投資機構及散戶市場都...

五檔高息型ETF 今年來漲逾一成

投資人喜愛的海內外高股息ETF表現分歧，今年來呈現上漲標的占71.4%，平均漲幅為3.4%，不過，中信中國高股息、富邦臺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。