美國新國力概念ETF受矚目 這些產業投資人追捧

輝達（NVIDIA）在公布財報前夕先秀出機器人新大腦晶片，引發業界關注；中國國務院也在26日推出「人工智能+」新國策，宣示2027年新一代智能終端、智能體等應用普及率超過70%，新一輪美中AI爭霸戰提前開打，帶動投信發行的美國新國力概念ETF表現。

投信法人預估，美國亟欲爭奪全球AI霸權，川普新政策加持下，美國AI國家隊成員除實體機器人外，AI基建包括電力基建、低碳能源，以及維護國家安全的防衛科技、太空衛星等五大產業，都將是未來美國打造「新國力」的重點產業。

根據統計，2025下半年以來，美國「大而美法案」拍板後，受惠法案利多的產業主題型ETF開始吸引市場關注，包括新光美國電力（009805）、元大航太防衛科技、第一金太空衛星、國泰AI機器人等，下半年績效表現不俗，同步帶動ETF受益人數大增。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，中國國務院最新印發的《人工智能+行動意見》，該文件強調提升中國算力、萬物智聯，明確訂定未來中國智能終端裝置、智能體等普及率目標，看出中國是計劃經濟體，新國策推出後，勢必傾國家力量加大力度落實。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。