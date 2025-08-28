台股ETF 半導體族群領漲 AI科技仍是投資主軸

台股第3季來表現亮眼，也帶動台股ETF績效紅火，分析這波強彈主要由科技股領漲，其中半導體相關族群功不可沒，也讓持有半導體類股占比較高的台股ETF，如保德信市值動能50 （009803）、富邦台50等同步受惠。

根據統計，一般型台股ETF中，半導體類股占比前十強依次為富邦台50、元大台灣50、群益台ESG低碳50、元大摩臺基金、富邦摩台、富邦公司治理、永豐台灣ESG、兆豐藍籌30、第一金工業30，以及保德信市值動能50，占比從47%至66%不等。

保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱表示，台廠技術優勢將強化整體產業競爭力，市場預期今年晶圓龍頭大廠在7奈米以下先進製程的營收占比，將提升至七成以上，目前5奈米以下先進製程晶片已拿下全球九成以上市占。

圖／經濟日報提供

就終端平台而言，受惠於高速傳輸與智慧型產品市場所帶動的市場需求，將為今年整體獲利來源的主要動能，估計其整體獲利占比將達八成以上。更重要的是，重量級台灣半導體大廠皆在美國有投資，除了原有競爭力之外，也具備關稅豁免優勢。

張芷菱指出，晶圓龍頭大廠的先進製程需求為市場剛需，若遇到關稅課徵，客戶也會尋求轉移至美國工廠，或是必須直接接受關稅漲價，對於晶圓龍頭大廠基本上影響甚微；而在成熟製程方面，由於產出晶片並非直接面對終端市場，理論上多由客戶進行報關，實質影響亦有限。

至於半導體封測、設備、耗材產業方面，張芷菱分析，台廠領導廠商的客戶多位於亞洲國家，直接出口美國的比重低於10%，看好這些台廠的產能亦可以針對市場做彈性調整應對。

張芷菱認為，投資人在挑選ETF時，除了看產業配置比重，成分股的篩選條件也相當重要，若能布局具有成長性、財務體質及議價能力較強的大型產業指標企業，更能掌握長線成長契機。

富邦投信表示，全球對AI應用加速布局，在關稅不確定性仍存在的環境下，資本投入更為集中，根據台灣出口與月營收顯見台股AI地位持續提升。AI科技景氣度目前仍是所有行業最強，加上降息周期即將啟動，有利科技及原物料類股。本波股市仍持續集中在電子下游相關類股，投資焦點仍以AI科技主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。