ETF配息機制 全都露

近年來，台灣ETF市場蓬勃發展，特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而，隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為協助投資人理解ETF配息機制，並強化資訊透明度，金管會與證交所持續推動相關規範與資訊揭露作業，以維護投資人權益。

證交所指出，收益平準金是一項中性工具，實際上為基金帳上的會計項目，源自於投資人申購ETF時繳付部分申購價款，而收益平準金與其他ETF資產均會配置於成分證券，並不影響ETF資金運用。

動用收益平準金配息的設計初衷，是為了因應ETF規模因短期間大量申購而快速成長時，避免稀釋原有投資人的配息權益。然而，若運用收益平準金目的，為增加ETF配息率至顯已超出其投資標的所獲配的股息，則投資人所預期高股息率，並非ETF實際透過投資而得收益。

為避免ETF配息金額與基金實際投資所獲配股利、利息，以及已實現資本利得等收益脫鉤，金管會已規範ETF採用收益平準金作為收益分配來源時，投信業者應訂有ETF收益分配原則，優先分配股利、利息及已實現資本利得等科目，達收益平準金啟動標準時，方得使用收益平準金配息，並納入內部控制制度進行管理。

投信投顧公會並於2025年7月發布「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」，提供收益分配計算範例並列舉違規態樣，以利投信業者遵循。相關規範均未禁止ETF採用股利、利息、已實現資本利得或收益平準金進行收益分配，亦非打壓特定類型ETF發展。

證交所提醒，ETF配息不代表完整報酬，當ETF採用配息機制（例如月配、季配等），亦非保證每月或每季一定配息，仍須視ETF投資情況而定。高股息ETF並非保證收益及配息，過去配息表現亦不代表未來配息的預期，實際上ETF配息金額均會從ETF淨值中扣除。

若為不配息型ETF，其所獲得的股利、利息等收益會累積進入ETF淨值，自動執行再投資，此機制有助於發揮長期投資的複利效果。因此投資人仍應綜合評估自身風險承受度與現金流需求等因素，並以ETF投資策略及實際報酬率評估產品績效表現，選擇適合自己的產品。

ETF若採用配息機制，則其信託契約及公開說明書等文件，應載明可分配的收益項目，例如現金股利、利息收入、已實現資本利得及收益平準金等。每檔ETF會依據其投資策略與成分證券屬性等，而有不同的可分配收益項目。

當可分配收益項目包含收益平準金時，須於公開說明書及相關廣告內容中標示「基金配息來源可能為收益平準金」，協助投資人了解可能配息來源。

同時，為提升ETF收益分配資訊的透明度，證交所自2023年11月起已要求投信業者於公開資訊觀測站公告收益分配金額時，須同步揭露各項收益分配組成（包含股利、利息、收益平準金及已實現資本利得等項目）占比資訊，讓投資人能更清楚地檢視ETF配息來源。

透過提升收益分配資訊揭露透明度與一致性的收益平準金管理機制，有助於投資人清楚了解ETF收益分配來源，同時使ETF配息回歸實際收益。

證交所提醒，投資人選擇ETF時，配息率並非唯一投資參考指標，不論是配息型或不配息型產品均有其優劣之處，投資人應審慎評估自身需求，充分了解ETF商品特性，且投資前應詳閱公開說明書。證交所將持續提升ETF資訊揭露，以增進投資人權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。