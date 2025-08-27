快訊

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

去年裁定羈押柯文哲 法官呂政燁明將調任刑事庭審判長

新一輪美中AI爭霸戰提前開打 美國「新國力概念」ETF吸睛

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

輝達（NVIDIA）本周財報公布前夕，發表機器人新大腦晶片「Jelson Thor平台」引發業界關注；美國發展AI最大競爭對手中國大陸，國務院在26日推出「人工智能+」新國策，計劃中國大陸2027年新一代智能終端、智能體等應用普及率超過70%，到2030年進一步提升至90%，新一輪美中AI爭霸戰提前開打。

投信法人預估，美國亟欲爭奪全球AI霸權，川普新政策加持下，美國AI國家隊成員除實體機器人外，AI基建包括電力基建、低碳能源，以及大國強權博奕下，維護國家安全的防衛科技、太空衛星等5大產業，都將是未來美國打造「新國力」的重點產業。中長期有望受惠川普政策利多扶植，成為美國新夢幻國家隊成員，帶動投信發行的美國新國力概念ETF表現。

根據統計，2025下半年以來，美國「大而美法案」拍板後，受惠法案利多的產業主題型ETF開始吸引市場關注，其中受惠於美國「新國力概念」題材的10檔海外股票型ETF中，共有新光美國電力（009805）、元大航太防衛科技、第一金太空衛星、國泰AI機器人等，下半年績效表現不俗，同步帶動ETF受益人數大增。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，中國大陸國務院最新印發的《人工智能+行動意見》，該文件強調強化中國大陸算力、萬物智聯，明確訂定未來中國大陸智能終端裝置、智能體等普及率目標，看出中國大陸是計劃經濟體，新國策推出後，勢必傾國家力量加大力度落實。對照美國川普2.0政府上半年剛推出核能復興、AI行動計劃等產業利多政策，下半年美國也將加快腳步，繼續強化AI政策、技術、產業利多全力追趕，美國爭奪全球AI霸權野心不變，長線受惠美國爭霸的新國力產業中，電力基建產業最有機會迎來川普政策有感升級及AI技術帶來的全新轉型。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

