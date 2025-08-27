快訊

今年最驚喜！00877、00887、00882、00703帶頭衝 勝台股也贏美股

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
今年台股連結中國的ETF表現驚人，00877、00887、00882、00703等檔漲幅全數雙位數，不僅打敗台股，也壓過美股。中央社
今年台股連結中國的ETF表現驚人，00877、00887、00882、00703等檔漲幅全數雙位數，不僅打敗台股，也壓過美股。中央社

這張圖表是當前台股連動中國幾檔ETF今年以來表現，不只勝過台股、也贏過美股，尤其這還是在台幣今年大幅升值的背景下。

我相信很多人跟我一樣，看到這張圖表第一個念頭是：

「奇怪了中國不是一堆利空嗎？怎麼股市還這麼噴？」

對此，網上有個段子是這麼說的：

「景氣好的時候，大家都出門賺錢；一旦景氣差了，通通都窩在村口聚賭。」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00877復華中國5G 00703台新MSCI中國 00882中信中國高股息 00887永豐中國科技50大

股添樂 股市新觀點

