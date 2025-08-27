中國股市飆高！00877累積報酬38％ 股添樂：00703、00882表現也跟上熱潮

中國股市在一片悲觀氛圍下，竟成為今年的市場大黑馬。

上週五，中國A股創下波段新高，今年以來累積漲幅達14%；深圳綜合更強，累積上漲22%；恒生指數則上漲26%。

相比之下，台股與美股的主要指數今年漲幅都不到一成多，即使最強的納斯達克，也僅一成出頭。這樣一比，就能看出中國股市今年是真的強。更重要的是，上海綜合指數不只創波段高點，更創下 2015年至今 10年的新高。

ETF表現分化驚人

雖然多數台股投資人對中國市場興趣不大，但從相關ETF可以看到有趣現象。

股添樂整理了多檔聯動中國股市的ETF，發現績效落差非常大：

最弱的僅漲3~4%

最強的卻高達37~38%

第一名就是復華中國5G（00877），今年累積漲幅達38%，而且在新台幣強勢升值、人民幣貶值的環境下，績效其實被低估，實際上應更好。

為什麼同樣是中國市場，差距會這麼大？特別是5G通信指數飆漲近四成，而深圳100、滬深300、A50表現卻不到一成？這就是今天要探討的核心。

三大推力：降息、低估值、資金轉向

1.長期降息

中國自2021年起持續降息，基準利率一路往下。

降息使銀行資金流出，轉往股市，推升股價。

2.估值低

美國本益比接近30倍，台股接近20倍。

中國卻僅14倍，屬於全球相對便宜的市場。

3.資金外移

房市下跌，投資屬性不再，資金不願再卡在房地產。

銀行定存年增率下降，資金轉進股市。

北向資金近期明顯回流，中外資同時進場。

產業結構轉變：從白酒地產到科技金融

過去中國股市常被戲稱只會漲茅台、銀行、營建。

今年不同，主攻半導體、光通訊、PCB、AI科技。

例如：

工業富聯：今年漲超過一倍 新易盛（光模組，AI資料中心）：漲233% 勝宏科技（PCB）：漲400% 滬士電子（PCB，與台灣男子電相關）：漲42% 香港市場：小米漲51%、中芯國際80%、英諾賽科（第三代半導體）160% 科技股成為今年中國股市上漲的核心動能。

ETF成分股解析：00877領漲

復華中國5G（00877）前十大持股，幾乎都是今年的標股：

新易盛、中際旭創：光通訊相關

立訊精密：蘋果供應鏈

工業富聯：鴻海子公司

中興通訊、兆易創新、滬士電子、東山精密、華工科技...

前十大合計近六成權重，難怪00877能漲近四成。

投資建議：全球配置 適度參與

中國股市已轉強，但後續是否能持續，仍取決於科技突破與中美競爭格局。

對台灣投資人來說：

建議將中國配置當成衛星部位，比例約一成，保持全球分散，降低風險。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。