中國股市飆高！00877累積報酬38％ 股添樂：00703、00882表現也跟上熱潮
中國股市在一片悲觀氛圍下，竟成為今年的市場大黑馬。
上週五，中國A股創下波段新高，今年以來累積漲幅達14%；深圳綜合更強，累積上漲22%；恒生指數則上漲26%。
相比之下，台股與美股的主要指數今年漲幅都不到一成多，即使最強的納斯達克，也僅一成出頭。這樣一比，就能看出中國股市今年是真的強。更重要的是，上海綜合指數不只創波段高點，更創下 2015年至今 10年的新高。
ETF表現分化驚人
雖然多數台股投資人對中國市場興趣不大，但從相關ETF可以看到有趣現象。
股添樂整理了多檔聯動中國股市的ETF，發現績效落差非常大：
最弱的僅漲3~4%
最強的卻高達37~38%
第一名就是復華中國5G（00877），今年累積漲幅達38%，而且在新台幣強勢升值、人民幣貶值的環境下，績效其實被低估，實際上應更好。
為什麼同樣是中國市場，差距會這麼大？特別是5G通信指數飆漲近四成，而深圳100、滬深300、A50表現卻不到一成？這就是今天要探討的核心。
三大推力：降息、低估值、資金轉向
1.長期降息
中國自2021年起持續降息，基準利率一路往下。
降息使銀行資金流出，轉往股市，推升股價。
2.估值低
美國本益比接近30倍，台股接近20倍。
中國卻僅14倍，屬於全球相對便宜的市場。
3.資金外移
房市下跌，投資屬性不再，資金不願再卡在房地產。
銀行定存年增率下降，資金轉進股市。
北向資金近期明顯回流，中外資同時進場。
產業結構轉變：從白酒地產到科技金融
過去中國股市常被戲稱只會漲茅台、銀行、營建。
今年不同，主攻半導體、光通訊、PCB、AI科技。
例如：
工業富聯：今年漲超過一倍
新易盛（光模組，AI資料中心）：漲233%
勝宏科技（PCB）：漲400%
滬士電子（PCB，與台灣男子電相關）：漲42%
香港市場：小米漲51%、中芯國際80%、英諾賽科（第三代半導體）160%
科技股成為今年中國股市上漲的核心動能。
ETF成分股解析：00877領漲
復華中國5G（00877）前十大持股，幾乎都是今年的標股：
新易盛、中際旭創：光通訊相關
立訊精密：蘋果供應鏈
工業富聯：鴻海子公司
中興通訊、兆易創新、滬士電子、東山精密、華工科技...
前十大合計近六成權重，難怪00877能漲近四成。
投資建議：全球配置 適度參與
中國股市已轉強，但後續是否能持續，仍取決於科技突破與中美競爭格局。
對台灣投資人來說：
可透過MSCI中國指數ETF（如00703台新MSCI中國）參與，不過成交量較低。
00877表現驚人，但短期漲多後恐有修正。
00882走高股息路線，雖非科技股，但今年也有近兩成漲幅。
建議將中國配置當成衛星部位，比例約一成，保持全球分散，降低風險。
◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言