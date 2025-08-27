快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

中國股市飆高！00877累積報酬38％ 股添樂：00703、00882表現也跟上熱潮

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
復華中國5G（00877）成績最亮眼，今年累積漲幅高達38%。中央社
復華中國5G（00877）成績最亮眼，今年累積漲幅高達38%。中央社

中國股市在一片悲觀氛圍下，竟成為今年的市場大黑馬。

上週五，中國A股創下波段新高，今年以來累積漲幅達14%；深圳綜合更強，累積上漲22%；恒生指數則上漲26%

相比之下，台股與美股的主要指數今年漲幅都不到一成多，即使最強的納斯達克，也僅一成出頭。這樣一比，就能看出中國股市今年是真的強。更重要的是，上海綜合指數不只創波段高點，更創下 2015年至今 10年的新高。

ETF表現分化驚人

雖然多數台股投資人對中國市場興趣不大，但從相關ETF可以看到有趣現象。

股添樂整理了多檔聯動中國股市的ETF，發現績效落差非常大：

最弱的僅漲3~4%
最強的卻高達37~38%

第一名就是復華中國5G（00877），今年累積漲幅達38%，而且在新台幣強勢升值、人民幣貶值的環境下，績效其實被低估，實際上應更好。

為什麼同樣是中國市場，差距會這麼大？特別是5G通信指數飆漲近四成，而深圳100、滬深300、A50表現卻不到一成？這就是今天要探討的核心。

三大推力：降息、低估值、資金轉向

1.長期降息

中國自2021年起持續降息，基準利率一路往下。
降息使銀行資金流出，轉往股市，推升股價。

2.估值低

美國本益比接近30倍，台股接近20倍。
中國卻僅14倍，屬於全球相對便宜的市場。

3.資金外移

房市下跌，投資屬性不再，資金不願再卡在房地產。
銀行定存年增率下降，資金轉進股市。
北向資金近期明顯回流，中外資同時進場。

產業結構轉變：從白酒地產到科技金融

過去中國股市常被戲稱只會漲茅台、銀行、營建。

今年不同，主攻半導體、光通訊、PCB、AI科技

例如：

工業富聯：今年漲超過一倍

新易盛（光模組，AI資料中心）：漲233%

勝宏科技（PCB）：漲400%

滬士電子（PCB，與台灣男子電相關）：漲42%

香港市場：小米漲51%、中芯國際80%、英諾賽科（第三代半導體）160%

科技股成為今年中國股市上漲的核心動能。

ETF成分股解析：00877領漲

復華中國5G（00877）前十大持股，幾乎都是今年的標股：

新易盛、中際旭創：光通訊相關
立訊精密：蘋果供應鏈
工業富聯：鴻海子公司
中興通訊、兆易創新、滬士電子、東山精密、華工科技...

前十大合計近六成權重，難怪00877能漲近四成。

投資建議：全球配置 適度參與

中國股市已轉強，但後續是否能持續，仍取決於科技突破與中美競爭格局。

對台灣投資人來說：

可透過MSCI中國指數ETF（如00703台新MSCI中國）參與，不過成交量較低。

00877表現驚人，但短期漲多後恐有修正。

00882走高股息路線，雖非科技股，但今年也有近兩成漲幅。

建議將中國配置當成衛星部位，比例約一成，保持全球分散，降低風險。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00877復華中國5G 00703台新MSCI中國 00882中信中國高股息

延伸閱讀

台積電男開口閉口都談錢惹議！郭哲榮舉「100個金城武」：錢是感情潤滑劑

星宇股價深套！苦主「等一年還沒解套」 網勸失敗就該停損

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！張秘書曝退休最佳退保日：能多領一個月

00919有餘力再配0.72但「可健康地降息」！超馬芭樂：這數字比較適當

相關新聞

中國股市飆高！00877累積報酬38％ 股添樂：00703、00882表現也跟上熱潮

中國股市在一片悲觀氛圍下，竟成為今年的市場大黑馬。 上週五，中國A股創下波段新高，今年以來累積漲幅達14%；深圳綜合更強，累積上漲22%；恒生指數則上漲26%。 相比之下，台股與美股的主要指數

00981A掛牌三月就衝百億！報酬率27.91％績效贏0050…棒棒：短期波動大應拉長觀察

＊影音時間為8月24日 YouTube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，近期主動式ETF熱度不斷，其中統一台股增長主動式ETF（00981A）掛牌才三個月，績效就暴漲27.91%，表現直逼槓桿型

川普牽線 第一金太空衛星 ETF 衝高近5%

第一金太空衛星(00910)股價再創新高，27日開盤即大漲逾4%，盤中最高價目前來到37.19元，並持續走揚到37.31...

00919有餘力再配0.72但「可健康地降息」！超馬芭樂：這數字比較適當

＊原文發文時間為8月23日 金管會七月初針對高股息ETF的那份公文，目的當然不是想摧毀高股息ETF的投資價值，而是提醒業者不要硬拚過度的高股息，而是該維持健康的好股息。 圖一有兩個重點

聯準會放鴿 近一季債券 ETF 全數正報酬 這兩檔想領息要再等等

美國聯準會主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會發言，暗示將開啟降息大門，市場積極解讀鴿派言論，預期9月降息的機率...

慢牛變快牛？ 陸股 ETF 績效長紅 這檔日漲3.41%居冠、漲幅勝正二

陸股近期漲勢凌厲，也讓陸股ETF近期績效表現令人驚艷，26日深、滬兩大指數續持續上揚，其中深証中小100指數漲勢更是突出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。