00981A掛牌三月就衝百億！報酬率27.91％績效贏0050…棒棒：短期波動大應拉長觀察

＊影音時間為8月24日

YouTube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，近期主動式ETF熱度不斷，其中統一台股增長主動式ETF（00981A）掛牌才三個月，績效就暴漲27.91%，表現直逼槓桿型 ETF「0050正2」，不僅打敗0050，也勝過多檔科技型ETF，成為市場焦點。

主動式ETF成投資顯學

今年以來，台股市場掛牌的主動式ETF越來越多，目前已有五檔：

5月上市：00980A、00981A、00982A

7月上市：00984A、00985A

不同產品有不同策略，00980A與00981A聚焦AI科技，00982A主打中小型股，00984A以高股息為賣點，00985A則擴大0050的選股範疇。

三檔5月上市的ETF，平均報酬都繳出兩成以上成績，其中00981A最亮眼；7月掛牌的00985A也有約5%表現，相對穩健。

00981A特色與操作邏輯

00981A全名「統一台股增長主動式ETF」，配息頻率為年配，經理費加保管費合計1.32%。操盤手是陳釧瑤，與績效優異的統一奔騰基金同一位經理人。

它的兩大賣點：

1.市值大：主打台股前300大企業，強調創新與產業領導力。近一年 EPS 成長率達42.2%，遠優於台股平均16.2%。 2.成就大：統一投信過去推出的主動基金如「奔騰」「黑馬」，長年績效亮眼。

選股邏輯聚焦「大型、創新、成長」，約九成持股為電子類股，涵蓋AI、低軌衛星、人型機器人等趨勢。

持股也會隨時調整，例如台達電、台光電、奇鋐比重上升，廣達、中信金則被調降，展現靈活操作。

短期績效大勝大盤

棒棒以兩個區間檢視績效：

5/27~8/22：00981A報酬率 27.91%，全面勝過0050、006208、0052，只小輸給槓桿型的0050正2。

7/21~8/22：除了00984A外，其餘主動ETF績效同樣碾壓大盤。

雖然有人質疑「短期績效未必能長久」，但棒棒也拿老牌基金比較，證實不少長壽基金長期績效依然打敗0050。

長期基金績效對比

從各大投信代表基金來看：

統一投信：「統一奔騰」近三年績效130.92%，大幅超越0050的86%。

安聯投信：旗下「安聯科技」更勝統一奔騰，表現最佳。

野村投信：「野村高科技基金」近三年報酬141.95%，比0050多出55%。

數據顯示，不是所有主動式基金都輸給大盤，優質標的長期投資仍能爆賺。

投資心得與提醒

棒棒指出，00981A結合主動選股與ETF優勢，聚焦大型成長股，由有實績的團隊操盤，難怪上市三月就吸引資金，規模突破百億。

但主動式ETF高度依賴基金經理人操作，難保每年都能打敗市場；加上短期波動大，投資人應該拉長時間觀察。

對小資族而言，若已有長期投資「統一奔騰」基金，無需再轉換；若未參與過，又想追求高報酬，可將部分資金配置在00981A，耐心定投至少兩年以上，才有機會嘗到甜美果實。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權改寫，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。