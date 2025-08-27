川普牽線 第一金太空衛星 ETF 衝高近5%

第一金太空衛星(00910)股價再創新高，27日開盤即大漲逾4%，盤中最高價目前來到37.19元，並持續走揚到37.31元，漲幅約4.8%，股價掛牌以來持續創高，統計年初以來漲幅近30%。

該ETF2025年4月初關稅令股價盤中曾下跌至19元，但迄今漲幅更超過90%。帶領第一金太空衛星(00910)股價大漲關鍵是其中一檔成份股EchoStar 26日大漲逾70%，該公司在美國總統川普牽線下，電信巨頭AT&T將於230億美元，買下該公司頻譜，同時幫助EchoStar保住頻譜執照，該公司主要從事衛星通訊、無線電信和網路服務等業務。

此外該ETF第一大持股火箭實驗室(Rocket Lab)，近日在紐西蘭發射場完成5個衛星發射計畫，第一金太空衛星經理人曾萬勝分析，該公司正透過併購與合約擴展在國防領域的影響力，近期以收購任務使期成為美國國安任務的重要承包商，預計美國政府在 Golden Dome 防禦計畫中尋求降低對 SpaceX 的依賴的同時，Rocket Lab成為潛在供應商，這高達 1,750 億美元的市場若能切入，將帶來穩定的收入，並有助實現從商業市場到國防領域的滲透。

此外，該ETF第二大持股加拿大MDA航太軍工的核心業務如，衛星通信鎖定全球低軌衛星星座建設潮帶動訂單，地球觀測著重氣候監測與軍事偵察需求年成長率達18%；太空基建則積極參與NASA登月計畫等，各項衛星通訊及軍工事業的積極拓展，都對相關產業帶來成長動能，也有助股價續揚表現。

第一金太空衛星ETF(00910)追蹤太空衛星純度最高的Solactive太空衛星指數投資，一次囊括30檔太空衛星關鍵企業個股，成份股採均權配置，每半年調整成份股權重，調整月份在2月及8月，近期即將進行成份股調節，每次藉由成份股調整及均權化，更有機會不錯過太空最新趨勢題材，並將成份個股執行鎖利及逢低加碼；目前涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空探索等；核心投資區域鎖定太空發展重要國家，包括：美國、歐洲、日本、台灣、韓國等地。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。