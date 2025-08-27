聯準會放鴿 近一季債券 ETF 全數正報酬 這兩檔想領息要再等等

美國聯準會主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會發言，暗示將開啟降息大門，市場積極解讀鴿派言論，預期9月降息的機率達75%，激勵債券ETF價格走揚，全數交出正報酬表現。

鮑威爾提到，由於風險轉趨平衡，限制性水準的政策利率可能需要調整。鮑威爾也指出，儘管美國通膨仍有上升壓力，但聯準會將調整政策框架，取消2%平均通膨的參考值，專注於就業不足的問題。

觀察盤面上原型債券ETF表現，截至8月26日，近一周、近一月、近一季全數交出正報酬表現，平均值為1.38%、4.68%、7.67%，漸漸收復失土，今年來平均報酬率為負3.88%。

近周表現前十強依序為富邦美債7-10年、群益優選非投等債、復華彭博非投等債、富邦歐洲銀行債、凱基美國非投等債、中信美國市政債、群益1-5Y投資級債、國泰優選非投等債、國泰A級金融債、富邦新興投等債，漲幅都在1.66%至1.82%。

未來一周也有五檔月配債券ETF要除息，其中，9月2日有群益優選非投等債和凱基A級公司債，前者每受益權單位擬配0.061元，換算單月配息率為0.64%、估算年化配息率為7.69%；後者每受益權單位擬配0.068元，換算單月配息率為0.49%、估算年化配息率為5.93%。

大華投等美債15Y+和統一ESG投等債15+都在9月3日，前者每受益權單位擬配0.045元，換算單月配息率為0.48%、估算年化配息率為5.85%；；後者每受益權單位擬配0.065元，換算單月配息率為0.47%、估算年化配息率為5.72%。

新光BBB投等債20+則在9月4日每受益權單位擬除息0.04元，換算單月配息率為0.43%、估算年化配息率為5.25%。

不過，大華優利美公債20、大華優利美A債15兩檔債券ETF本次收益分配不予分配，根據大華銀投信公告，依據證券投資信託契約第十七條及第三十三條規定辦理，ETF可分配收益分配，於本基金成立日起屆滿九十日（含）後，經理公司得依收益評價日即每月第15個日曆日依淨資產價值進行收益分配評價，經理公司得裁量決定是否分配收益。而本次收益分配評價，其評價結果為不予分配，未分配之收益累積併入次月可分配收益。

對此，大華銀投信表示，考量目前美國聯準會貨幣政策不明朗，希望等到聯準會主席人選比較清楚之後，再決定配息政策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。