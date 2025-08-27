快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

聯準會放鴿 近一季債券 ETF 全數正報酬 這兩檔想領息要再等等

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美國聯準會主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會發言，暗示將開啟降息大門，市場積極解讀鴿派言論，預期9月降息的機率達75%，激勵債券ETF價格走揚，全數交出正報酬表現。

鮑威爾提到，由於風險轉趨平衡，限制性水準的政策利率可能需要調整。鮑威爾也指出，儘管美國通膨仍有上升壓力，但聯準會將調整政策框架，取消2%平均通膨的參考值，專注於就業不足的問題。

觀察盤面上原型債券ETF表現，截至8月26日，近一周、近一月、近一季全數交出正報酬表現，平均值為1.38%、4.68%、7.67%，漸漸收復失土，今年來平均報酬率為負3.88%。

近周表現前十強依序為富邦美債7-10年、群益優選非投等債、復華彭博非投等債、富邦歐洲銀行債、凱基美國非投等債、中信美國市政債、群益1-5Y投資級債、國泰優選非投等債、國泰A級金融債、富邦新興投等債，漲幅都在1.66%至1.82%。

未來一周也有五檔月配債券ETF要除息，其中，9月2日有群益優選非投等債和凱基A級公司債，前者每受益權單位擬配0.061元，換算單月配息率為0.64%、估算年化配息率為7.69%；後者每受益權單位擬配0.068元，換算單月配息率為0.49%、估算年化配息率為5.93%。

大華投等美債15Y+和統一ESG投等債15+都在9月3日，前者每受益權單位擬配0.045元，換算單月配息率為0.48%、估算年化配息率為5.85%；；後者每受益權單位擬配0.065元，換算單月配息率為0.47%、估算年化配息率為5.72%。

新光BBB投等債20+則在9月4日每受益權單位擬除息0.04元，換算單月配息率為0.43%、估算年化配息率為5.25%。

不過，大華優利美公債20、大華優利美A債15兩檔債券ETF本次收益分配不予分配，根據大華銀投信公告，依據證券投資信託契約第十七條及第三十三條規定辦理，ETF可分配收益分配，於本基金成立日起屆滿九十日（含）後，經理公司得依收益評價日即每月第15個日曆日依淨資產價值進行收益分配評價，經理公司得裁量決定是否分配收益。而本次收益分配評價，其評價結果為不予分配，未分配之收益累積併入次月可分配收益。

對此，大華銀投信表示，考量目前美國聯準會貨幣政策不明朗，希望等到聯準會主席人選比較清楚之後，再決定配息政策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 美國聯準會

延伸閱讀

李在明會見川普後！南韓擬發行美元債券 規模上看18億

老牌台股基金十年平均年化報酬18% 台廠 AI 商機長線可期

開除聯準會理事庫克 川普：很快取得多數席次

聯準會理事庫克不理會川普將她開除 稱其無權這麼做

相關新聞

00919有餘力再配0.72但「可健康地降息」！超馬芭樂：這數字比較適當

＊原文發文時間為8月23日 金管會七月初針對高股息ETF的那份公文，目的當然不是想摧毀高股息ETF的投資價值，而是提醒業者不要硬拚過度的高股息，而是該維持健康的好股息。 圖一有兩個重點

聯準會放鴿 近一季債券 ETF 全數正報酬 這兩檔想領息要再等等

美國聯準會主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會發言，暗示將開啟降息大門，市場積極解讀鴿派言論，預期9月降息的機率...

慢牛變快牛？ 陸股 ETF 績效長紅 這檔日漲3.41%居冠、漲幅勝正二

陸股近期漲勢凌厲，也讓陸股ETF近期績效表現令人驚艷，26日深、滬兩大指數續持續上揚，其中深証中小100指數漲勢更是突出...

鮑爾送大禮 國泰投信2檔債券 ETF 有人氣

美國聯準會主席鮑爾22日在傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年會上表示，目前美國通膨上行風險與就業市場下行壓力...

傳捷報！國泰投信00881台日跨境連結 ETF 9月12日於東京證交所掛牌

台灣資產管理業傳捷報！日本東京證交所8月25日正式公告，核准日本大和資產管理公司上市「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指...

國泰投信00881台日跨境連結 ETF 搶先9月12日於東京證交所掛牌

台灣資產管理業傳捷報！日本東京證交所8月25日正式公告，核准日本大和資產管理公司上市「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。