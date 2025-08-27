00919有餘力再配0.72但「可健康地降息」！超馬芭樂：這數字比較適當

＊原文發文時間為8月23日

金管會七月初針對高股息ETF的那份公文，目的當然不是想摧毀高股息ETF的投資價值，而是提醒業者不要硬拚過度的高股息，而是該維持健康的好股息。

圖一有兩個重點

一、高股息ETF當然可以根據自己口袋內的現金股利與未實現資本利得之多寡，衡量該配多少息給投資人，絕對不是只能配3%、5%；

二、符合條件之下還是可以動用收益平準金，不是絕對不行。（就像00961的淨申購金額，也就是基金規模，短時間內從不到5億增加至27億時，它當然有資格且必須執行收益平準金）

從圖二可知00919的持股分布中，金融股＋航運股合計達56%，而這兩個族群剛好是今年配息能力很強的兩大族群，因此00919今年能領到的現金股利應該不少。

再從圖三做進一步試算，黃色區塊的航運股領息金額預計超過87.4億，綠色區塊的金融股領息金額預計至少86.3億；再加上聯電可以領到約24.3億，聯詠可以領到約11.6億，材料-KY可以領到約10.9億。

超馬芭樂透過預估總領息金額與總單位數，預估數字有機會突破1.80元，亦即00919第一個口袋「現金股息」，它的底氣確實不差。（投信官網或財經網站只會公布持股比例，投資人必須先根據持股比例換算成持股張數；配合個股今年的單位配息金額才能算出表內數字，當然很辛苦，所以我來計算囉）

從圖四可知，00919近期的基金規模增加了超過400億，增幅達12.7%，已超過金管會制定的10%標準。

雖然不是說它一定會動用收益平準金，不過就適法性而言，00919第二個口袋「收益平準金」並非沒錢，而且它若真要從新增的400餘億提列5%~6%，亦屬合法合理。（投信官網或財經網站只會公布基金規模的最新資料，若要查詢舊資料與追蹤新資料，就得每日紀錄，確實很枯燥，所以我來記錄囉）

從圖五可知，00919目前資本損益平準金帳戶的金額為4.92元。

大家應該很清楚，這個數字並不是想配就可以全部拿來配，而是在配合金融法規＋符合會計科目的認列＋考量投資人的期待之後再審時度勢地酌量提取。

不過就本質而言，00919第三個口袋「資本平準金」荷包滿滿，只要合法按比提列，並無不可。（投信官網每天都會公告最新資料，只要進官網查詢ETF的〔淨值組成）即可）

結論一下吧：00919用來配息的三個口袋目前都很充足，坦白講它就算9月還是想配0.72元，能力上綽綽有餘，不過...

一要考量金管會的建議：有能力也不要配太多； 二要考量投資人的需求：健康降息無妨但不能是大怒神式的驟降； 三要考量基金規模的維持：等待填息時若降息幅度太大，或許會影響投資人的持股信心...

因此，0.422~0.480雖然是超馬芭樂可以接受的健康值，但是，0.576~0.612應該是兼顧三個考量後的適當值。

純屬個人評估，並無勸誘投資之意喔，僅供參考。

◎本文內容已獲 超馬芭樂 賤芭樂 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。