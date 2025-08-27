慢牛變快牛？ 陸股 ETF 績效長紅 這檔日漲3.41%居冠、漲幅勝正二

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
海外股票ETF日漲幅前十名。（資料來源：Cmoney、2025/8/26）
陸股近期漲勢凌厲，也讓陸股ETF近期績效表現令人驚艷，26日深、滬兩大指數續持續上揚，其中深証中小100指數漲勢更是突出，讓與指數連動的群益深証中小ETF（00643）大漲3.41%，為所有海外ETF中居冠，漲幅更勝中國正二ETF，整體來看，陸股相關ETF也包辦了近期漲幅前十名。

市場法人表示，中國股市近期擺脫上半年的疲軟走勢，外資帶領市場資金回流，整體投資信心獲得提振，中國經濟景氣可望回穩，深証中小板指數由於具產業新、財報佳、資金多的優勢，更值得投資人留意投資契機。

群益投信中國研究團隊表示，中國國務院8月18日召開國務院第九次全體會議，會議主體強調「鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務」，顯示中國政府下半年努力目標定調為國內經濟穩定，並努力對抗包含美國關稅衝擊及地緣政治風險在內的國際部穩定性；會議中強調上半年消費占GDP約52%，房市則為中國經濟「三駕馬車」中一駕，因此多位專家將穩定房市與刺激經濟視為當前政策的兩大目標。

群益投信中國研究團隊指出，深証中小型股因具備股本小、股價爆發力強的特性，潛在資本利得空間可期，且以中小企業100指數成分股來看，囊括AI、電動車、新能源等重點政策扶植產業，建議投資人可透過中小板相關ETF來佈局。

群益深証中小(00643)經理人洪祥益表示，從資金方面來看，高盛發布報告指出，在估值改善與未來營收成長力度增加的利基引導下，中國股市自6月以來已成為避險基金與投資人青睞的標的，反映出國際市場對中國經濟發展和企業前景的信心。

洪祥益指出，政策方面，中國持續關注內需經濟的改善措施，有望減緩整體通縮程度俾帶動經濟體質正向發展，而企業整體營收與估值改善吸引大量外資加碼投入，並帶動主要指數續創新高，建議投資人可留意資金主要青睞的新能源汽車、網路、AI 以及半導體等科技領域並擇機佈局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

