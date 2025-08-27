鮑爾送大禮 國泰投信2檔債券 ETF 有人氣

美國聯準會主席鮑爾22日在傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年會上表示，目前美國通膨上行風險與就業市場下行壓力之間的平衡正在發生轉變，儘管目前就業市場仍處於充分就業水準，但已出現走弱跡象。國泰投信表示，先前的關稅壓力雖對通膨造成影響，但預期僅為短期且一次性的衝擊，市場給予樂觀解讀，認為聯準會在下半年將因應經濟趨緩，進而採取更為謹慎的態度，並可能重新啟動降息循環。觀察最新Fed Watch點陣圖，9月降息1碼機率達逾八成；如順利降息，屆時有望帶動債券投資價值浮現，加大債市投資人樂觀情緒，此時可以投等債或短天期公債為優先考量，如近5日成交量突破萬張的國泰10Y+金融債（00933B）及今年規模增長逾400%的國泰US短期公債（00865B）。

國泰10Y+金融債（00933B）基金經理人游日傑表示，降息重新啟動已進入倒數，最新公布的美國GDP與消費支出數據走勢同步放緩，顯示需求端已出現疲態、美國經濟出現明顯降溫，投資人近期操作上可逢低布局，00933B採月配息機制，當降息重新啟動後有望先享債息、後享資本利得。游日傑補充，台積電（2330）今年4~7月持續布局金融債，其中又以美銀、摩根士丹利、摩根大通、高盛、花旗等金融巨頭為大宗，皆是00933B持債標的，投資人可善用00933B與護國神山一同配置金融債。

國泰US短期公債（00865B）基金經理人陳韻竹表示，9月聯準會放鴿帶動美股指數衝高，可留意短天期公債表現；近期巴菲特執掌的波克夏海瑟威公布6月份財報資料，合計持有約新台幣3,106.05億元的短天期美債、約占總資產26.7%；由於短天期債券的存續期間短，價格波動性較低，且具備一定的流動性，常被投資人作為資金停泊工具，適合希望降低投資組合風險、同時追求短天期公債收益的投資人。今年以來00865B規模快速成長，增幅達408%，是所有債券ETF中最多。00865B追蹤彭博美國短期公債收益指數，鎖定存續期間1年內的短天期公債，是全台唯一無配息的美國政府短天期債券ETF，持有的美債之利息將推升淨值，具有價格保護效果，在操作上更具彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。