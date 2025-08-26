快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

聽新聞
0:00 / 0:00

0052下月決議是否分割

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

富邦投信8月8日已公告，有「小台積電」之稱的富邦科技ETF（0052）將於9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割。若分割案通過，0052將以當日基金淨值為基準，採回到發行價32.48元以上最大整數倍為分割倍數（目前預估為六倍），預計完成後，每張入手價僅需約4萬元，將進一步釋放「小台積電」的市場吸引力。

富邦投信指出，截至8月22日，0052每單位淨值為201.33元，一張要價超過20萬元，考量市場習慣的交易價格區間，為使市價更貼近基金淨值波動，維持基金的長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行分割作業。

根據0052信託契約及公開說明書相關規範，分割的比例必須是整數倍，且經受益人會議通過時之分割後每受益權單位淨資產價值（即淨值），應大於或等於初次發行價格32.48元。本次該基金執行分割作業的分割倍數目前預估為六倍，然實際執行的分割倍數，需依受益人會議通過當日之分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。因此，舉例設算情況，若淨值介於162.40至194.87元間，分割倍數為五倍；若淨值介於194.88至227.35元間，分割倍數為六倍，以此類推。

0052分割議案將於9月25日以書面方式召開受益人會議，議題為是否同意「富邦台灣科技指數證券投資信託基金」進行分割，並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

亞洲股票型基金近周績效普遍逾2.5% 吸引資金湧入

政院啟動內閣改組 吳思瑤：鼓勵卓榮泰大破大立

債市進入再配置時代 富邦優選收益傘型基金、打造債券投資新公式

反對市議會現金普發 台南新芽：是掠奪偏鄉居民亟需的重建預算

相關新聞

主動式ETF 生力軍報到

主動式ETF熱潮方興未艾，主動台新龍頭成長（00986A）今（27）日掛牌上市，為集中市場第七檔主動式ETF；此檔為投資...

0052下月決議是否分割

富邦投信8月8日已公告，有「小台積電」之稱的富邦科技ETF（0052）將於9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割。若...

三檔人氣ETF績效支持吸金火熱 規模同增百億

觀察盤面上ETF在8月的淨資產規模消長，可以發現投資人的喜好出現轉變，群益ESG投等債20+、主動統一台股增長、主動群益...

台股呈現高檔震盪 「這檔ETF」周漲2.76%居冠…配息上調歷年次高

台股在創新高後，近一周呈現高檔震盪，8月20日大跌728點後，21日反彈上揚336點，22日又下挫197點，25日大盤再...

富邦科技ETF 0052將進行分割 9月25日召開書面受益人會議

富邦投信8月8日已公告，富邦科技（0052）9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割，將有助吸引更多散戶參與。若分割案...

「小台積電」0052將進行分割 9月25日召開書面受益人會議

富邦投信8月8日已公告，有「小台積電」之稱的富邦科技ETF（0052）將於9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。