0052下月決議是否分割

富邦投信8月8日已公告，有「小台積電」之稱的富邦科技ETF（0052）將於9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割。若分割案通過，0052將以當日基金淨值為基準，採回到發行價32.48元以上最大整數倍為分割倍數（目前預估為六倍），預計完成後，每張入手價僅需約4萬元，將進一步釋放「小台積電」的市場吸引力。

富邦投信指出，截至8月22日，0052每單位淨值為201.33元，一張要價超過20萬元，考量市場習慣的交易價格區間，為使市價更貼近基金淨值波動，維持基金的長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行分割作業。

根據0052信託契約及公開說明書相關規範，分割的比例必須是整數倍，且經受益人會議通過時之分割後每受益權單位淨資產價值（即淨值），應大於或等於初次發行價格32.48元。本次該基金執行分割作業的分割倍數目前預估為六倍，然實際執行的分割倍數，需依受益人會議通過當日之分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。因此，舉例設算情況，若淨值介於162.40至194.87元間，分割倍數為五倍；若淨值介於194.88至227.35元間，分割倍數為六倍，以此類推。

0052分割議案將於9月25日以書面方式召開受益人會議，議題為是否同意「富邦台灣科技指數證券投資信託基金」進行分割，並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。