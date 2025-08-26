三檔人氣ETF績效支持吸金火熱 規模同增百億

觀察盤面上ETF在8月的淨資產規模消長，可以發現投資人的喜好出現轉變，群益ESG投等債20+、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒等三檔熱門ETF本月來規模增逾百億元，最受資金偏愛，其中，有績效支持的主動式ETF成為新寵。

根據CMoney統計至26日，8月規模增加前十大的ETF，依序為群益ESG投等債20+增加133.36億元、主動統一台股增長125.39億元、主動群益台灣強棒增108.93億元、元大台灣50增82.49億元、元大高股息49.19億元、元大投資級公司債46.42億元、元大美債20年46.38億元、國泰投資級公司債45.23億元、國泰A級公司債42.57億元、中信高評級公司債36.54億元。

其中，兩檔積極且靈活操作的主動式ETF熱度節節攀升，8月以來主動統一台股增長市價上漲8.3%、主動群益台灣強棒漲8.1%，兩檔績效都大幅領先加權指數的3.4%報酬，亮眼的表現成為規模增長的關鍵，規模成長幅度分別來到244.5%和245.5%，雙雙高居全ETF市場冠亞軍。

8月以來規模增加前十大ETF

統一投信台股研究團隊指出，台股長線基本面不變，隨著愈來愈多企業投入AI產業鏈，相關產業營收與獲利持續向上，反應台股進入良性循環，長期趨勢維持正向發展，投資主軸持續聚焦AI相關族群。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，近期台股受到國際股市波動影響，經歷短線高檔修正，但整體市場趨勢仍由多方主導，展現一定的韌性。根據市場觀察，當前並未出現重大利空消息，短線修正後有較高機率迎來反彈行情。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。

值得一提的是，群益ESG投等債20+是唯一兩個月規模都增加超過百億元的ETF。群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，儘管關稅對通膨的影響逐步顯現，但仍在可控範圍，加上SLR監管即將放鬆，將有利於固定收益資產表現，川普政策方向為全球經貿局勢帶來不確定性，不過投資等級債因資產品質良好，殖利率水準也具備吸引力，可望持續吸引訴求穩健配置與收益需求的資金配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。