快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式ETF 生力軍報到

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

主動式ETF熱潮方興未艾，主動台新龍頭成長（00986A）今（27）日掛牌上市，為集中市場第七檔主動式ETF；此檔為投資海外股票的主動式ETF，也帶動集中市場主動式ETF總規模突破450億元關卡。

臺灣證券交易所表示，根據台新投信送件資料內容，該檔ETF主要投資具長期獲利基礎全球大型企業，多兼具產業領導地位與成長領先潛力的特質，其透過財務分析與計量模型輔助，由下而上挑選出市值與成交值符合者，並由經理公司研究團隊設定多重成長性因子分析基本面，且依據全球總體經濟概況、產業循環位置、財務評價面等進一步挑選出具長期競爭力與發展潛力個股，建構投資組合。

主動台新龍頭成長昨日淨值為10.03元，風險等級為RR3、風險屬性為穩健型、收益分配為年配、經理費為1%、保管費0.25%、經理人為蘇聖峰。

根據台新投信官網的最新資料，主動台新龍頭成長前十大成分股依序為微軟4.5%、輝達3.9%、Google母公司字母3.17%、亞馬遜2.97%、博通2.55%、Meta 2.54%、台積電2.5%、萬事達卡2.43%、網飛2.35%、花旗1.9%。

觀察集中市場中的七檔主動式ETF，按規模排行依序為主動統一台股增長176.65億元、主動群益台灣強棒153.29億元、主動野村臺灣優選40.68億元、主動野村台灣50為38.89億元、主動中信ARK創新23.02億元、主動安聯台灣高息18.18億元、主動台新龍頭成長12.62億元，七檔合計規模為463.36億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台新

延伸閱讀

林俊憲才批Meta沒繳稅 鍾佳濱：台灣沒川普要求取消的數位稅

台新全球龍頭成長主動式 ETF 8月27日起掛牌上市

未依限時下架涉詐廣告挨罰…Meta稱「因紙本通報延誤」 北市警局打臉

數位發展部再罰Meta 250萬元 Meta：與數發部持續改進通報流程

相關新聞

主動式ETF 生力軍報到

主動式ETF熱潮方興未艾，主動台新龍頭成長（00986A）今（27）日掛牌上市，為集中市場第七檔主動式ETF；此檔為投資...

0052下月決議是否分割

富邦投信8月8日已公告，有「小台積電」之稱的富邦科技ETF（0052）將於9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割。若...

三檔人氣ETF績效支持吸金火熱 規模同增百億

觀察盤面上ETF在8月的淨資產規模消長，可以發現投資人的喜好出現轉變，群益ESG投等債20+、主動統一台股增長、主動群益...

台股呈現高檔震盪 「這檔ETF」周漲2.76%居冠…配息上調歷年次高

台股在創新高後，近一周呈現高檔震盪，8月20日大跌728點後，21日反彈上揚336點，22日又下挫197點，25日大盤再...

富邦科技ETF 0052將進行分割 9月25日召開書面受益人會議

富邦投信8月8日已公告，富邦科技（0052）9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割，將有助吸引更多散戶參與。若分割案...

「小台積電」0052將進行分割 9月25日召開書面受益人會議

富邦投信8月8日已公告，有「小台積電」之稱的富邦科技ETF（0052）將於9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。