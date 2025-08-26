台股呈現高檔震盪 「這檔ETF」周漲2.76%居冠…配息上調歷年次高

台股在創新高後，近一周呈現高檔震盪，8月20日大跌728點後，21日反彈上揚336點，22日又下挫197點，25日大盤再度大漲512點，26日在市場觀望輝達（NVIDIA）財報開低走高，終場收24,305點，上漲27點，漲幅0.11%，使得近一周小跌0.2%；隨著大盤高檔大震盪，台股ETF績效表現也是起起伏伏，不過，觀察75檔台股ETF中，群益科技高息成長（00946）上漲2.76%表現最佳，彰顯出科技高息ETF的跟漲抗震特性。

據了解，群益科技高息成長第14次最新公告配息從上一次的0.025元上調至0.058元，預估年化配息率逾7%，觀察00946過往配息紀錄與這次的公告內容，掛牌以來已連續14次配息，且先前13次都完成填息任務，讓投資人息利雙收，從近期績效表現來看，今年來00946更是漲11.41%，明顯優於大盤的5.51%，在月配型台股ETF中名列前茅。想參與00946本次領息的投資人，最晚需在9月1日買進。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，AI相關科技產業及其供應鏈持續成為台股成長的主要動能。AI應用的快速擴展帶動了伺服器、晶片製造及相關基礎設施的需求，特別是在高效能運算與數據中心領域，預期將維持強勁成長態勢。

洪祥益指出，半導體設備與廠務工程領域同樣具備吸引力，受益於先進製程技術供不應求及全球晶圓廠擴建計畫，相關企業訂單規模龐大，預期今明兩年將進入營收認列高峰期。隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益，在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來的獲利表現。 近一周台股ETF漲幅前十名。（資料來源：CMONEY、2025/8/26）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。