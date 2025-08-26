快訊

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

台股呈現高檔震盪 「這檔ETF」周漲2.76%居冠…配息上調歷年次高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股在創新高後，近一周呈現高檔震盪，8月20日大跌728點後，21日反彈上揚336點，22日又下挫197點，25日大盤再度大漲512點，26日在市場觀望輝達財報開低走高，終場收24,305點，上漲27點，漲幅0.11%，使得近一周小跌0.2%。示意圖／AI生成
台股在創新高後，近一周呈現高檔震盪，8月20日大跌728點後，21日反彈上揚336點，22日又下挫197點，25日大盤再度大漲512點，26日在市場觀望輝達財報開低走高，終場收24,305點，上漲27點，漲幅0.11%，使得近一周小跌0.2%。示意圖／AI生成

台股在創新高後，近一周呈現高檔震盪，8月20日大跌728點後，21日反彈上揚336點，22日又下挫197點，25日大盤再度大漲512點，26日在市場觀望輝達NVIDIA財報開低走高，終場收24,305點，上漲27點，漲幅0.11%，使得近一周小跌0.2%；隨著大盤高檔大震盪，台股ETF績效表現也是起起伏伏，不過，觀察75檔台股ETF中，群益科技高息成長（00946）上漲2.76%表現最佳，彰顯出科技高息ETF的跟漲抗震特性。

據了解，群益科技高息成長第14次最新公告配息從上一次的0.025元上調至0.058元，預估年化配息率逾7%，觀察00946過往配息紀錄與這次的公告內容，掛牌以來已連續14次配息，且先前13次都完成填息任務，讓投資人息利雙收，從近期績效表現來看，今年來00946更是漲11.41%，明顯優於大盤的5.51%，在月配型台股ETF中名列前茅。想參與00946本次領息的投資人，最晚需在9月1日買進。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，AI相關科技產業及其供應鏈持續成為台股成長的主要動能。AI應用的快速擴展帶動了伺服器、晶片製造及相關基礎設施的需求，特別是在高效能運算與數據中心領域，預期將維持強勁成長態勢。

洪祥益指出，半導體設備與廠務工程領域同樣具備吸引力，受益於先進製程技術供不應求及全球晶圓廠擴建計畫，相關企業訂單規模龐大，預期今明兩年將進入營收認列高峰期。隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益，在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來的獲利表現。

近一周台股ETF漲幅前十名。（資料來源：CMONEY、2025/8/26）
近一周台股ETF漲幅前十名。（資料來源：CMONEY、2025/8/26）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 NVIDIA 輝達 財報 半導體

延伸閱讀

近兩周3檔規模破千億高股息 ETF 績效正報酬 00919跑第一

9月降息機率87％…台股衝高逾2.4萬點！009804受投資人關注

台積電力挺台股午盤黑翻紅 輝達財報展望樂觀 可留意這幾檔概念股

台股漲多拉回 早盤下跌逾百點

相關新聞

00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

台股高檔震盪，高股息ETF再度成為資金避風港。近半月來，6檔規模逾千億的高股息ETF中，有3檔繳出正報酬，群益台灣精選高息（00919）含息報酬率達0.56%，表現居冠，成為吸金王。 法人分析，

00919、00878、00713…高股息都是左手換右手？小師傅公開「三檔含息報酬」

這邊記錄一下我的含息報酬 00878含息報酬+3,339,191元累積領息2,198,140元 00713含息報酬+4,538元累積領息269,173元 00919含息報酬-176,

00981A績效強是否能跟單吃豆腐…但又擔心被倒貨？網：何不直接買就好

有網友在PTT股板提問，主動式ETF是由操盤手依照投資喜好進行配置，背後資金動輒數十億元，甚至比個人主力還雄厚。他好奇，這些操盤手會不會與市場主力串聯炒作？如果能公開每日進出，跟著買是否勝率更高？

00878維持年化7%...能撐多久？0056、00919也要降？專家：回歸理性合理配置

00878上週除息0.4元，有大大說，現在等於還有7%左右的年化殖利率，這樣還算是可以接受，但就怕它繼續下降，下次再低於這個數字怎麼辦？ 那到底會不會再變低…這個我也沒有辦法預測。但以現在00878還在20.5元左右的股價來看，就像上面說的，年化殖利率仍然有7%以上，一樣是優於定存或是大盤報酬率的。不要去比報酬率好了，不然怕被認為我在預測什麼。 退一步講觀念，配息減少不代表報酬變差，因為它只是沒有配出來，沒配出來的那部分還留在ETF淨值中繼續累積，原本配比較高，等於是ETF幫我們獲利了結拿回來，但是否會因此多賺還是少賺？ 這點還是得看股市行情，心態上只能當作我們選擇暫時不領回，只要股市繼續成長，將來這些累積，也是有可能變成更多的收穫。 當然，不只是00878，0056、00919甚至其它高股息ETF也都慢慢調整配息、回歸理性。

台股呈現高檔震盪 「這檔ETF」周漲2.76%居冠…配息上調歷年次高

台股在創新高後，近一周呈現高檔震盪，8月20日大跌728點後，21日反彈上揚336點，22日又下挫197點，25日大盤再...

富邦科技ETF 0052將進行分割 9月25日召開書面受益人會議

富邦投信8月8日已公告，富邦科技（0052）9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割，將有助吸引更多散戶參與。若分割案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。