快訊

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

富邦科技ETF 0052將進行分割 9月25日召開書面受益人會議

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦投信8月8日已公告，富邦科技（0052）9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割，將有助吸引更多散戶參與。ETF示意圖／ingimage
富邦投信8月8日已公告，富邦科技（0052）9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割，將有助吸引更多散戶參與。ETF示意圖／ingimage

富邦投信8月8日已公告，富邦科技（0052）9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割，將有助吸引更多散戶參與。若分割案通過，0052將以受益人會議當日基金淨值為基準，採回到發行價32.48元以上最大整數倍為分割倍數，預計完成後，每張入手價僅需約4萬元，讓投資人進場門檻大幅降低，也提升市場流動性。

富邦投信指出，隨台股行情變化，至8月22日0052每單位淨值為201.33元，考量市場習慣的交易價格區間，使市價更貼近基金淨值波動，維持基金之長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行分割作業。

根據0052信託契約及公開說明書相關規範，分割之比例應為整數倍，且經受益人會議通過時之分割後每受益權單位淨資產價值(即淨值)，應大於或等於初次發行價格(該基金初次發行價格為32.48元)。

該基金這次執行分割作業的分割倍數目前預估為六倍，實際執行分割倍數需依受益人會議通過當日的分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。因此，提供受益人參考舉例設算情況：若淨值介於162.40至 194.87元，分割倍數為五倍；若淨值介於194.88至227.35元，分割倍數為六倍；若淨值介於227.36至259.83元，分割倍數為七倍，以此類推。

0052分割議案將於9月25日以書面方式召開受益人會議，議題為是否同意富邦台灣科技指數證券投資信託基金進行分割，並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數。並自8月27日至9月25日停止0052基金受益憑證過戶，同時8月19日為信用交易最後回補日，停止融券賣出。0052持有人於9月3日起將收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成，惟須留意電子投票時間為9月4日至9月22日晚間24時止。

分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數過半以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數半數以上同意。若通過0052將以受益人會議當日基金淨值為基準，採回到發行價32.48元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

截至今(2025)年7月底，0052受益人數達28,177人，基金規模約145.34億元。市場預期，若分割順利完成，將進一步釋放「小台積電」的市場吸引力，讓更多投資人以更親民的價格參與AI科技長期成長趨勢。

富邦科技ETF(0052)分割議案，受益人會議預計時程。(資料來源：富邦投信)
富邦科技ETF(0052)分割議案，受益人會議預計時程。(資料來源：富邦投信)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

淨值 台積電 富邦投信

延伸閱讀

「小台積電」0052將進行分割 9月25日召開書面受益人會議

政院啟動內閣改組 吳思瑤：鼓勵卓榮泰大破大立

反對市議會現金普發 台南新芽：是掠奪偏鄉居民亟需的重建預算

上海銀和高雄銀拒出席 國票證券周五董事會恐怕流會

相關新聞

00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

台股高檔震盪，高股息ETF再度成為資金避風港。近半月來，6檔規模逾千億的高股息ETF中，有3檔繳出正報酬，群益台灣精選高息（00919）含息報酬率達0.56%，表現居冠，成為吸金王。 法人分析，

00919、00878、00713…高股息都是左手換右手？小師傅公開「三檔含息報酬」

這邊記錄一下我的含息報酬 00878含息報酬+3,339,191元累積領息2,198,140元 00713含息報酬+4,538元累積領息269,173元 00919含息報酬-176,

00981A績效強是否能跟單吃豆腐…但又擔心被倒貨？網：何不直接買就好

有網友在PTT股板提問，主動式ETF是由操盤手依照投資喜好進行配置，背後資金動輒數十億元，甚至比個人主力還雄厚。他好奇，這些操盤手會不會與市場主力串聯炒作？如果能公開每日進出，跟著買是否勝率更高？

00878維持年化7%...能撐多久？0056、00919也要降？專家：回歸理性合理配置

00878上週除息0.4元，有大大說，現在等於還有7%左右的年化殖利率，這樣還算是可以接受，但就怕它繼續下降，下次再低於這個數字怎麼辦？ 那到底會不會再變低…這個我也沒有辦法預測。但以現在00878還在20.5元左右的股價來看，就像上面說的，年化殖利率仍然有7%以上，一樣是優於定存或是大盤報酬率的。不要去比報酬率好了，不然怕被認為我在預測什麼。 退一步講觀念，配息減少不代表報酬變差，因為它只是沒有配出來，沒配出來的那部分還留在ETF淨值中繼續累積，原本配比較高，等於是ETF幫我們獲利了結拿回來，但是否會因此多賺還是少賺？ 這點還是得看股市行情，心態上只能當作我們選擇暫時不領回，只要股市繼續成長，將來這些累積，也是有可能變成更多的收穫。 當然，不只是00878，0056、00919甚至其它高股息ETF也都慢慢調整配息、回歸理性。

台股呈現高檔震盪 「這檔ETF」周漲2.76%居冠…配息上調歷年次高

台股在創新高後，近一周呈現高檔震盪，8月20日大跌728點後，21日反彈上揚336點，22日又下挫197點，25日大盤再...

富邦科技ETF 0052將進行分割 9月25日召開書面受益人會議

富邦投信8月8日已公告，富邦科技（0052）9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割，將有助吸引更多散戶參與。若分割案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。