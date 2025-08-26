近兩周3檔規模破千億高股息 ETF 績效正報酬 00919跑第一

在聯準會9月降息有望、美國對等關稅議題餘波盪漾等多空訊息交雜下，近日台股呈現高檔震盪格局，短短兩周內先是寫下歷史新高，但也於後續創下史上第10大跌點，促使資金轉向尋求具備抗震力的標的。市場法人認為，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，因而重獲投資人的青睞，近期交投有逐步增溫跡象。

進一步觀察6檔規模千億元以上的高股息ETF 近半月來的績效表現，群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、元大台灣價值高息（00940）3檔繳出正報酬，其中00919的含息報酬率達0.56%，表現居冠。

財富管理專家表示，在股市震盪之時，高股息ETF除具備較好的防禦能力亦有息收護體，對投資人來說更具吸引力。其抗震力來自成分股多屬成熟且具有穩定配息能力的公司，尤其金融產業營運受關稅政策影響較低，現金股息殖利率亦亮眼，且隨著降息預期升溫，金融產業有望直接受惠，特別是台股往往類股輪動頻繁，投資人若單押成長動能型標的恐面臨較大回檔壓力，建議投資人可增持含金量高的高股息ETF，增加投資組合防禦力，是較佳的長線存股策略。

財富管理專家指出，以近期績效表現最佳的00919為例，前三大持股有國泰金、中信金、富邦金，占比達37.14%，隨著降息時間表越趨清晰，後市表現值得期待。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志指出，台股指數逢高難免震盪，但融資餘額仍在2,500億元附近的低檔水準，籌碼亦未失控，加上AI產業向上發展趨勢不變以及企業營運表現強勁的拉抬下，整體看來，多頭格局可望延續，短期回檔皆為布局中長線投資的最佳時機。

謝明志表示，台股高息ETF除可擁股息，長線看來又有潛在的價差空間可期，投資人不妨透過高息ETF來介入台股，在策略上可透過逢低分批進場，逐步累積資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。