9月降息機率87％…台股衝高逾2.4萬點！009804受投資人關注

聯合新聞網／ 綜合報導
鮑爾釋出鴿派訊號，市場預期9月降息機率高達87%，資金湧入台股、加權指數突破2.4萬點。法人點名市值型ETF代表009804，能分散權值集中風險並分享龍頭企業成長成果，適合長期投資布局。中央社
鮑爾釋出鴿派訊號，市場預期9月降息機率高達87%，資金湧入台股、加權指數突破2.4萬點。法人點名市值型ETF代表009804，能分散權值集中風險並分享龍頭企業成長成果，適合長期投資布局。中央社

美國聯準會主席鮑爾在2025年傑克森霍爾年會上釋出更明確的鴿派訊號，指出美國經濟正處於降溫但尚未陷入衰退。勞動市場雖接近充分就業，但已顯現疲態，失業率自3.9%升至4%以上，新增就業放緩，GDP成長亦由上季3%降至約2%。通膨方面，高關稅可能推升物價，風險仍存。不過，鮑爾強調政策依據數據調整，並指出勞動市場下行風險增加，近期通膨上行多屬一次性因素，為9月降息預留空間。市場解讀後，9月降息一碼機率高達87.3%，全年可能降息二碼。投信法人指出，若核心通膨持續回落且勞動市場惡化，聯準會不再抗拒降息，但調整仍將審慎。

投信法人表示，隨著聯準會態度轉向，資金流向迅速反映在股債市。美債殖利率震盪下行，10年期公債已見滑落，中長期債券再度獲得青睞。歐美股市受惠於降息預期與科技財報持續上漲，但短線評價偏高，波動風險升溫。亞洲市場也因資金回流增添吸引力。台灣表現更為突出，主計總處將GDP成長率自3.1%上修至4.45%，前七月外銷訂單年增16%，7月單月達576億美元、年增15%，創歷史新高。

外資持續湧入，加權指數突破24,000點，成交金額放大至逾4,000億元。投信法人指出，雖須關注關稅衝擊與國際景氣變化，但基本面穩健，台股多頭格局不變。唯指數以及權值股股價創新高之下，股價逢高追價力道有限，投資人應注意高價股風險以及持有權重不宜過高。

在此環境下，投資人若希望參與台股成長機會並降低權值股集中風險，聯邦台灣精彩50ETF（009804）是值得關注的選擇。聯邦009804追蹤台灣前50大企業，能有效分散投資，避免單一龍頭持股比重過重。產品設計採半年配息，兼顧現金流與資本利得的機會，適合長期與定期定額投資。

投信法人強調，全球降息循環將帶動資金再配置，聯邦009804可協助投資人掌握台股結構性成長機會，並分享龍頭企業的競爭成果。整體來看，台股在基本面與資金面支撐下，台股市值型ETF仍有望持續受到市場青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

