快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

聯合新聞網／ 綜合報導
00919半月報酬率0.56%拔頭籌，但網友酸爆：輸00940可以蛋雕（丟掉）了。中央社
00919半月報酬率0.56%拔頭籌，但網友酸爆：輸00940可以蛋雕（丟掉）了。中央社

台股高檔震盪，高股息ETF再度成為資金避風港。近半月來，6檔規模逾千億的高股息ETF中，有3檔繳出正報酬，群益台灣精選高息（00919）含息報酬率達0.56%，表現居冠，成為吸金王。

法人分析，高股息ETF具備低波動特性與穩定收益，在市場不安時更顯防禦力。00919前三大持股集中在國泰金、中信金、富邦金，占比達37.14%，金融族群受關稅政策影響較小，殖利率又具亮點，隨降息預期升溫，後市表現仍受期待。

不過，對於強調「半月報酬0.56%拔頭籌」的說法，不少網友並不買單，有人直言「輸00940可以蛋雕（丟掉）了」，還有人吐槽「半個月含息不到1%很屌？」。

更有網友把焦點拉回大盤ETF，酸言連發「0050屌虐高股息，為什麼要買垃圾」，甚至冷嘲「一群老鼠在獅子面前爭論誰是鼠王」，認為高股息ETF的短線比較沒有太大意義。

00919確實展現出攻守兼備的一面，特別是在震盪行情中具備相對穩定性。但網友的質疑也提醒投資人，績效比較不能只看短線，長期持有與資產配置才是關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00940元大臺灣價值高息 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

00981A三個月績效猛、贏大盤卻沒什麼人討論？網：低調一點

00919本周五可能會公布配息？真星華：因增加張數所以股息維持去年水準

00878配息連降00919會是下一個？股價走低、沒填息…績效輸市值型！專家供三帖藥方

00919、00878、0056破年線還買？知美「持續定期定額」：行情好就免擔心配息卡關

相關新聞

00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

台股高檔震盪，高股息ETF再度成為資金避風港。近半月來，6檔規模逾千億的高股息ETF中，有3檔繳出正報酬，群益台灣精選高息（00919）含息報酬率達0.56%，表現居冠，成為吸金王。 法人分析，

00919、00878、00713…高股息都是左手換右手？小師傅公開「三檔含息報酬」

這邊記錄一下我的含息報酬 00878含息報酬+3,339,191元累積領息2,198,140元 00713含息報酬+4,538元累積領息269,173元 00919含息報酬-176,

00981A績效強是否能跟單吃豆腐…但又擔心被倒貨？網：何不直接買就好

有網友在PTT股板提問，主動式ETF是由操盤手依照投資喜好進行配置，背後資金動輒數十億元，甚至比個人主力還雄厚。他好奇，這些操盤手會不會與市場主力串聯炒作？如果能公開每日進出，跟著買是否勝率更高？

00878維持年化7%...能撐多久？0056、00919也要降？專家：回歸理性合理配置

00878上週除息0.4元，有大大說，現在等於還有7%左右的年化殖利率，這樣還算是可以接受，但就怕它繼續下降，下次再低於這個數字怎麼辦？ 那到底會不會再變低…這個我也沒有辦法預測。但以現在00878還在20.5元左右的股價來看，就像上面說的，年化殖利率仍然有7%以上，一樣是優於定存或是大盤報酬率的。不要去比報酬率好了，不然怕被認為我在預測什麼。 退一步講觀念，配息減少不代表報酬變差，因為它只是沒有配出來，沒配出來的那部分還留在ETF淨值中繼續累積，原本配比較高，等於是ETF幫我們獲利了結拿回來，但是否會因此多賺還是少賺？ 這點還是得看股市行情，心態上只能當作我們選擇暫時不領回，只要股市繼續成長，將來這些累積，也是有可能變成更多的收穫。 當然，不只是00878，0056、00919甚至其它高股息ETF也都慢慢調整配息、回歸理性。

搶占債市多頭 LINE Bank 開賣兩債券 ETF 雙重配置

LINE Bank 8月同時開賣兩檔特色鮮明的債券型ETF商品：群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金（00985...

陸股多頭 這檔ETF 聚焦中國大陸醫療與科技雙引擎

2025年中國大陸醫療產業正式成為「國家級投資基金」重點關注領域。政策明確點名腦機接口、生物製造、人形機器人、生成式AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。