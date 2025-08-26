00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

台股高檔震盪，高股息ETF再度成為資金避風港。近半月來，6檔規模逾千億的高股息ETF中，有3檔繳出正報酬，群益台灣精選高息（00919）含息報酬率達0.56%，表現居冠，成為吸金王。

法人分析，高股息ETF具備低波動特性與穩定收益，在市場不安時更顯防禦力。00919前三大持股集中在國泰金、中信金、富邦金，占比達37.14%，金融族群受關稅政策影響較小，殖利率又具亮點，隨降息預期升溫，後市表現仍受期待。

不過，對於強調「半月報酬0.56%拔頭籌」的說法，不少網友並不買單，有人直言「輸00940可以蛋雕（丟掉）了」，還有人吐槽「半個月含息不到1%很屌？」。

更有網友把焦點拉回大盤ETF，酸言連發「0050屌虐高股息，為什麼要買垃圾」，甚至冷嘲「一群老鼠在獅子面前爭論誰是鼠王」，認為高股息ETF的短線比較沒有太大意義。

00919確實展現出攻守兼備的一面，特別是在震盪行情中具備相對穩定性。但網友的質疑也提醒投資人，績效比較不能只看短線，長期持有與資產配置才是關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。