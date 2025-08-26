快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

野村 ETF 創新領頭羊 台灣首檔「雙向」跨境 ETF 重磅登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

「野村投信一小步，國內ETF市場一大步」，從全國盃到國際盃，2025年不只搶下主動式ETF頭香，野村投信持續站在趨勢最前線，再次領先市場，創新巔峰，寫下台灣金融業史上第一家實現ETF跨境雙掛牌新篇章，更象徵台灣開啟「亞洲資產管理中心」重要里程碑的關鍵步。台日雙跨境 ETF 的上市，不僅滿足投資人多元化配置需求，更深化兩地資本市場的連結，還能擴大產品線提升市場國際化程度，吸引外資進入ETF市場，提升 ETF 市場規模，創造投資人、業者與市場三贏局面，以行動呼應政府推動區域經濟的繁榮與發展。

009812野村日本東證ETF（009812）連結的F「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託(代碼 1306.JP)」，規模為亞洲第一大及日本第一大的ETF，這檔ETF更被納入NISA標的，為當地散戶投資的首選，被盛讚為｢日本國民ETF」。截至2025年6月底規模超過24兆日圓，相當於新台幣5兆元。

野村日本東證ETF（009812）擬於9月1日至9月4日募集，預定9月18日掛牌上市。與此同時，掛牌同日(9月18日) 連結野村臺灣創新科技50 ETF基金 (00935) 的NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 /NEXT FUNDS TIP FactSetTaiwan Innovative Technology 50 Index E T F)，將同步在日本東京證交所上市，寫下台日雙向跨境ETF掛牌新里程碑。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示， 野村臺灣創新科技50 ETF (00935)追蹤臺灣創新科技50指數，主要特色在於鎖定台灣擁有強勢獲利動能的50家上市與上櫃創新科技技術的企業，具備高研發投入、永續揭露及營運穩定的強勢股及AI創新科技企業，成長潛力與分散風險兼具，並涵蓋多元產業與領域，讓投資人可以透過單一投資工具，廣泛布局臺灣頂尖企業，降低個別股票的投資風險，並享受整體產業成長。

歷史統計，掌握研發費用，就是掌握科技股強盛的關鍵，00935的指數獨門精神著重在「研發創新」，搭配股價動能及獲利能力等指標，實際歷史回測來看，研發費用佔營收比例越高的公司，股價爆發力及長期上漲的潛力也較高，歷史股價表現確實更好。展望台股下半年，投資首重能見度最高的AI科技，走在科技創新浪尖上的00935實力有目共睹，更棒的是9/18日本國民也可以在東京證交所申購持有00935，一起搭上台灣AI創新科技供應鏈順風車。

野村日本東證ETF（009812）經理人張怡琳表示，日本股市近期好消息接連湧現，除與美國政府就關稅議題取得實質進展、降低關稅至15%，大幅激勵市場信心，另外也使得企業獲利出現上修動能。根據彭博資訊8月以來的財報季統計結果，代表日股大盤的東證指數前十大成分股中有多家企業財報內容展現強勁獲利動能，例如：

軟銀集團：最新一季每股盈餘大幅超越市場預期415%，得益於旗下科技投資組合估值回升與電信業務穩定成長，並預期AI與半導體投資將成為未來營收驅動核心，公布後股價飆升超過10%。

三菱重工：公司憑藉防衛與能源業務接單強勁，每股盈餘優於預期14%，同時上調全年營收與獲利展望，顯示能源轉型與國防需求將成為中長期成長引擎，股價當日勁揚接近6%。

任天堂：公布最新一季每股盈餘較市場預期高出71%，並上調全年遊戲軟體銷售預測，反映Switch平台需求持續穩健，財報發布後當日股價上漲超過5%。

根據彭博綜合預估，東證指數所涵蓋企業未來12個月平均獲利將成長約6.33%，顯示指數上攻仍具穩固的企業獲利基本面支撐。另一方面，與美股及全球股市相比，日本股市估值仍屬「物美價廉」，目前日股12個月遠期本益比僅約15.4倍，明顯低於美股約22.8倍與全球股市約18.9倍的水準，具相對吸引力。

張怡琳補充提到，在日企穩健獲利與具競爭力估值的雙重優勢下，投資人不妨考慮參與預計將於9月1日開始募集的野村日本東證ETF（009812），該ETF所連結的ETF「NEXTFUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託(1306.JP)」，持股多元分散、兼具透明架構與成本效益優勢。黃宏治表示，台日跨境ETF的另一大亮點是低成本，相較複委託，投資人可大幅節省投資成本。此外，台灣雖已有日股ETF或共同基金，但多數由台灣團隊操盤，這次直接連結日本原生ETF，讓投資更貼近日本市場，更接地氣，也更原汁原味，正是台灣投資人投資日股成長行情優質新標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 日本

延伸閱讀

日本國家圖書館拒絕將NS2「鑰匙卡」納入館藏！館方給出理由

經典賽／深耕運動賽事大突破！Netflix獲WBC日本獨家轉播權

中國人靠「社長簽證」大量移民日本 日本10月起擬調高資本額等條件

日本自駕別踩雷！停車場「一天最高收費」暗藏陷阱 未注意恐噴天價

相關新聞

00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

台股高檔震盪，高股息ETF再度成為資金避風港。近半月來，6檔規模逾千億的高股息ETF中，有3檔繳出正報酬，群益台灣精選高息（00919）含息報酬率達0.56%，表現居冠，成為吸金王。 法人分析，

00919、00878、00713…高股息都是左手換右手？小師傅公開「三檔含息報酬」

這邊記錄一下我的含息報酬 00878含息報酬+3,339,191元累積領息2,198,140元 00713含息報酬+4,538元累積領息269,173元 00919含息報酬-176,

00981A績效強是否能跟單吃豆腐…但又擔心被倒貨？網：何不直接買就好

有網友在PTT股板提問，主動式ETF是由操盤手依照投資喜好進行配置，背後資金動輒數十億元，甚至比個人主力還雄厚。他好奇，這些操盤手會不會與市場主力串聯炒作？如果能公開每日進出，跟著買是否勝率更高？

00878維持年化7%...能撐多久？0056、00919也要降？專家：回歸理性合理配置

00878上週除息0.4元，有大大說，現在等於還有7%左右的年化殖利率，這樣還算是可以接受，但就怕它繼續下降，下次再低於這個數字怎麼辦？ 那到底會不會再變低…這個我也沒有辦法預測。但以現在00878還在20.5元左右的股價來看，就像上面說的，年化殖利率仍然有7%以上，一樣是優於定存或是大盤報酬率的。不要去比報酬率好了，不然怕被認為我在預測什麼。 退一步講觀念，配息減少不代表報酬變差，因為它只是沒有配出來，沒配出來的那部分還留在ETF淨值中繼續累積，原本配比較高，等於是ETF幫我們獲利了結拿回來，但是否會因此多賺還是少賺？ 這點還是得看股市行情，心態上只能當作我們選擇暫時不領回，只要股市繼續成長，將來這些累積，也是有可能變成更多的收穫。 當然，不只是00878，0056、00919甚至其它高股息ETF也都慢慢調整配息、回歸理性。

搶占債市多頭 LINE Bank 開賣兩債券 ETF 雙重配置

LINE Bank 8月同時開賣兩檔特色鮮明的債券型ETF商品：群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金（00985...

陸股多頭 這檔ETF 聚焦中國大陸醫療與科技雙引擎

2025年中國大陸醫療產業正式成為「國家級投資基金」重點關注領域。政策明確點名腦機接口、生物製造、人形機器人、生成式AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。