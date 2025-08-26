快訊

搶占債市多頭 LINE Bank 開賣兩債券 ETF 雙重配置

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益00985B及中國信託00981D小檔案。(資料來源：群益投信、中國信託投信提供，LINE Bank整理)

LINE Bank 8月同時開賣兩檔特色鮮明的債券ETF商品：群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金（00985B）及中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D），分別採用被動、主動管理策略，涵蓋從配置短天期投資等級債券，到挖掘「墮落天使」債券的超賣良機，投資人可依照自身風險承受度與收益需求，一次把握債券配置雙重策略，獲取較高收益及資本利得的絕佳機會。

隨著美國就業數據走弱、美國聯準會9月降息預期升溫，上半年震盪頻繁的債市開始止穩並成為資金焦點，吸引投資人卡位，期待債市多頭再臨。根據彭博主要債券型ETF資金流向，8月18日為止近一週資金淨流入整體固定收益型ETF資金約140.27億美元，累積今年以來投資等級債市淨流入1569.18億美元，非投資等級債市也獲198.75億美元淨流入，顯示台美股市近期攀高，居高思危的投資人尋求風險低、收益穩健的標的進駐。

為了把握短短數天的申購時機，減少繁瑣的申購流程，透過LINE Bank線上「新募集ETF」申購服務，在申購期間內，不用出門、24小時都能依照自己的步調與時間隨時下單，免去臨櫃到券商、銀行辦理申購業務的困擾，最快3分鐘「一站式」完成申購，將較其他管道的申購流程更有效率，還能選擇自己習慣使用的證券帳戶，在ETF掛牌後就能即時在證券市場自由買賣，更享有基金申購全面0手續費優惠，是搶進兩檔債券型ETF商品的最佳助手。

群益投信投資研究團隊表示，各界對聯準會降息幅度看法分歧，為了在緩降息情境中減少波動，短天期投資等級債因波動低、收益相對穩健，成為兼顧息收與風險控管的首選資產，群益投信於8月25日募集市場首檔可持有至到期、鎖定票面利率逾4.5％的短天期ESG投資等級公司債ETF─群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金（00985B），並延續熱銷產品00937B的「三高」經典配方，採月配息、布局多元產業，具有存續期短、利率敏感度低特性又能兼顧收益，是投資人資產配置標的市場避風港。

為在新一波降息周期前掌握布局先機，中國信託投信於8月26日募集全台首檔非投等債主動式ETF─中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D）。中國信託投信投資研究團隊表示，過去25年來，非投等債的評級結構已有顯著改善，當前主流的非投等債產品，較以往展現更強的財務體質與償債能力，打破過去被視為「垃圾債」的刻板印象。相較投資等級債，非投等債目前平均殖利率明顯較高，可望為收益追求型投資人創造潛在報酬空間，因而成為兼具收益與靈活性的資產新選擇。尤其在主動操作機制下，更能因應景氣變化動態調整，聚焦關鍵信評。適合追求現金流、不喜股票波動、小額起步的投資人長抱更靠譜，投資更安心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

