陸股多頭 這檔ETF 聚焦中國大陸醫療與科技雙引擎

2025年中國大陸醫療產業正式成為「國家級投資基金」重點關注領域。政策明確點名腦機接口、生物製造、人形機器人、生成式AI等前沿醫療技術作為投資引導方向，並強調避免低水平重複建設，鼓勵企業兼併重組與技術升級。

在國家隊積極出手下，醫療產業投資動能顯著升溫。統計截至2025年7月，大陸醫療領域共發生63起併購案，其中資本背景收購方達14起，占比超過兩成。顯示政策資金正不斷湧入醫療創新，推動行業加速整合升級。

同時，創新藥政策密集出台，涵蓋研發、臨床、准入到支付體系，並將於9月進一步公布細則。帶動下，大陸創新藥交易火熱，跨國授權金額屢創新高。恆瑞醫藥更以120億美元的創新藥出海授權案刷新紀錄，成為大陸醫藥產業走向全球的重要里程碑。永豐中國科技50大ETF（00887）成份股中，恆瑞醫藥正是其中極具代表性的潛力企業之一。

除醫療外，00887同時網羅大陸科技代表企業，其中最具代表性的便是有「中國版MS Office」美譽的金山辦公。其核心產品 WPS Office 市占率穩居大陸第一，營收預估2026年達人民幣74億元，全球月活躍裝置數突破6.32億元，大陸市占率超過 60%，個人日活躍裝置更超過1億台。隨著AI快速導入辦公應用，金山辦公成長動能強勁，競爭優勢進一步擴大。

整體而言，大陸科技股自2024年9月低點以來，已累計上漲超過30%。在經濟刺激與政策護航下，科技股呈現上漲趨勢，而整體本益比依然處於相對低位，投資性價比凸顯。永豐中國科技50大ETF（00887）匯聚中國最具代表性的科技與醫療創新龍頭，兼具政策紅利與產業成長力，成為投資大陸股市的首選工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。